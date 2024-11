Hết thời xe cũ đắt hơn xe mới, bán tải điện Tesla lỗ gần nửa tỷ sau 10.000 km

Chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck mất giá tới gần nửa tỷ đồng chỉ sau vài tháng sử dụng, dù trước đó người mua phải chịu cảnh “bia kèm lạc”. Theo chuyên trang về ô tô Autoevolution, thời điểm bắt đầu bàn giao xe, nhiều chiếc Tesla Cybertruck trên thị trường được bán lại với giá cao gấp đôi giá niêm yết nhưng vẫn không có xe để đáp ứng nhu cầu và sự hiếu kỳ của người dùng. Tuy nhiên, sau thời gian dài sốt giá, mẫu bán tải điện này giờ đây không còn được săn đón nhiều. Do đó, giá bán cũng hạ nhiệt hơn trước rất nhiều. Chủ nhân chiếc Tesla Cybertruck này là một ví dụ. Chia sẻ trên trang Autoevolution, anh cho biết vừa nhận xe cách đây vài tháng, xe đã lăn bánh được 6.600 miles (khoảng 10.621 km). Theo chia sẻ của chủ nhân, lý do khiến anh bán xe là do chiếc xe không đáp ứng nhu cầu thực tiễn cũng như như kỳ vọng của anh. Không giống như những người khác từng kiếm lời từ việc bán lại mẫu xe điện đắt khách của Tesla, chủ sở hữu của chiếc xe này đã chịu một khoản lỗ đáng kể. Thay vì tăng giá như đợt đầu tiên Cybertruck xuất hiện trên thị trường xe cũ, giá trị của xe đã bắt đầu lao dốc. Cụ thể, chiếc xe này thuộc phiên bản Foundation Series (dành cho những người tiên phong mua xe), được bán với giá 83.000 USD. Trong khi đó, ở thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 100.000 USD để sở hữu chiếc bán tải điện này. Như vậy, chỉ sau vài tháng sử dụng, giá trị xe đã giảm ít nhất 17.000 USD (tương đương khoảng 440 triệu đồng). Thực tế, tại thời điểm đắt khách trên thị trường dẫn đến tình trạng “bia kèm lạc”, Tesla đã thêm một điều khoản trong hợp đồng mua bán nhằm ngăn chặn việc bán lại xe ngay trong năm đầu tiên sở hữu. Dù vậy, những người muốn kiếm lãi từ việc này đã phớt lờ điều khoản của hãng xe Mỹ. Điển hình vào hồi tháng 3 vừa qua, một đại lý Porsche tại Mỹ đã mua lại một chiếc Cybertruck mới với giá 244.000 USD và ngay lập tức bán với giá cao hơn 45.999 USD. Chiếc xe sau đó có giá niêm yết lên tới 289.999 USD (tương đương khoảng 7,3 tỷ VNĐ), trở thành chiếc Cybertruck đắt nhất từng được bán. Chiếc Tesla Cybertruck tại Việt Nam (Ảnh: Xuân Mạnh) Tại Việt Nam, đã có hai đại gia sở hữu mẫu bán tải điện này. Chưa rõ giá bán chính xác nhưng mức giá ước tính không dưới 5 tỷ đồng, thậm chí chạm ngưỡng 10 tỷ đồng nếu mua xe ở thời điểm “sốt” giá như trên. Trong đó, một chiếc Tesla Cybertruck của đại gia Sài Gòn thuộc phiên bản Foundation Series.