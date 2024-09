Hết tháng cô hồn, cổ phiếu bất động sản vẫn liên tục gặp biến cố

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 635 tỉ đồng (giảm hơn 180 tỉ đồng so với báo cáo tự lập), tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trừ đi các chi phí, lãi trước thuế của DIC Group chỉ đạt 21,5 tỉ đồng, giảm tới 55% so với báo cáo tự lập.

Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ, lợi nhuận của DIC Corp giảm hơn 95%. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 34,8 tỉ đồng trong khi các chi phí khác tăng mạnh.



Biến động cổ phiếu DIG trong thời gian qua, hiện ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Trong năm 2024, DIC Corp đặt mục tiêu cao ngất ngưỡng với doanh thu 2.300 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỉ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm trước.