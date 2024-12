Hết tháng 11 âm, 3 tuổi ngược dòng ngoạn mục, về đích viên mãn

Tử vi dự báo, ngay khi tháng 11 âm khép lại sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim với 3 con giáp này. Hãy xem bạn có nằm trong số họ không nhé!

Tuổi Ngọ: Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp mang một sức hút đặc biệt với khí chất mạnh mẽ, nhiệt huyết và vô cùng tích cực của họ. Dù là công việc hay cuộc sống, con giáp này đều nỗ lực hết mình. Nhờ vậy, dù làm trong lĩnh vực gì, tuổi Ngọ cũng thường đạt được những thành tựu rực rỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc. Tháng 11 âm, chịu tác động từ những nguồn năng lượng xung khắc, tuổi Ngọ dễ gặp phải các vấn đề về tiền bạc và sức khỏe. Do đó, con giáp này được khuyên nên có sự cẩn trọng, chăm sóc sức khỏe và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài lộc. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa khi tháng 11 âm kết thúc, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có thể thở phào nhẹ nhõm vì họ cũng sắp nói lời chia tay với vận xui của mình. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, tháng cuối cùng trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ngọ sẽ dần đi vào ổn định, tài chính ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, ngay khi bước sang năm mới Ất Tỵ 2025 thì con giáp này cũng sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim. Với nhiều cát tinh hỗ trợ như sao Thái Dương, sao Thiên Trù và sao Văn Xương. Sao Thái Dương sẽ mang lại cho họ nguồn năng lượng mạnh mẽ, hỗ trợ cho họ cả về đường sức khỏe lẫn sự nghiệp. Tuổi Thân: Theo sự đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, con giáp này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, về đích viên mãn. Với sự hỗ trợ từ các cát tinh như sao Tam Thai, sao Thiên Giải và và Hoa Cái, đều là những sao chủ về những điều may mắn, tốt lành, sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống, tuổi Thân chỉ cần nỗ lực hết sức thì ắt sẽ gặt hái thành công. Tháng 11 âm, được tam hợp chiếu rọi, tuổi Thân gặp may mắn trong cả sự nghiệp và chuyện tình cảm. Công việc tiến triển tốt, thu nhập gia tăng bảo đảm cho họ một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Ngay khi tháng 11 âm qua đi, họ lại tiếp tục đón chờ một tháng 12 âm tràn đầy may mắn. Đặc biệt, vận tài chính thăng hoa giúp con giáp này ngày càng giàu có, viên mãn. Tuổi Dậu: Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Dậu nằm trong những con giáp có vận đỏ rực rỡ, sung túc bậc nhất. Được cát tinh Ngọc Đường, Nguyệt Đức độ trì, nên trong năm Giáp Thìn 2024, họ sẽ được quý nhân hỗ trợ trong nhiều giai đoạn, nhất là dịp cuối năm.

Với sự có mặt của sao Đường Phù, tuổi Dậu còn được dẫn đường chỉ lối, không chỉ nắm giữ nhiều tiền bạc mà còn nâng cao danh tiếng, quyền lực. Có thể nói, với nỗ lực của mình, tuổi Dậu sẽ vừa có tiền, vừa có quyền, được người khác coi trọng, nể phục. Tháng 10 âm, tuổi Dậu nằm trong số những con giáp giàu có, viên mãn bậc nhất khi được quý nhân dẫn đường chỉ lối, gặt hái nhiều thành tựu. Sau tháng 11 âm ổn định với sự nghiệp phát triển đi lên, tháng 12 âm tiếp tục là thời điểm vàng cho tuổi Dậu. Tử vi học có nói, tháng cuối cùng năm Giáp Thìn 2024, nhờ sự thăng tiến trong công việc, vận may tài chính của tuổi Dậu bừng sáng rực rỡ, giúp cho thu nhập của họ tăng lên đáng kể. Con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui khác, giúp họ về đích cuối năm ngoài mong đợi. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.