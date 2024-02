Hết buồn đi, Tết rồi!

Nếu như trước đây, mỗi ngày doanh nghiệp nhà tôi sản xuất cả chục bộ rèm thì thời gian qua, số căn hộ mới bàn giao tụt hẳn, có khi cả tuần mới may chục bộ rèm, mà đa phần đều là bạn bè thay rèm mới mà gọi. Nhiều nhà cung cấp vải rèm cũng mở thêm mảng bán lẻ, may rèm.

Năm 2023 thực sự là một năm kinh tế khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp nhỏ như doanh nghiệp gia đình nhà tôi. Khó khăn hơn cả khi còn đại dịch Covid-19.

Có những công ty bất động sản cả trăm người mà một tháng chỉ có 1,5 giao dịch. (Vì có một giao dịch trùng khách nên chỉ nhận được 50% phí giao dịch).

Có những người bạn của tôi "khoe" thưởng Tết bằng chính sản phẩm của công ty mà bạn tôi đang phụ trách kinh doanh. Sếp bảo mang đi bán không phải trả tiền cho công ty nữa, coi như thưởng Tết của công ty. Bạn tôi vẫn còn may mắn vì còn những người khác lương bị nợ chứ đừng nói là có thưởng Tết.

Khó khăn khiến không khí gia đình của ai cũng ủ dột. Một người anh của tôi cũng vừa hoàn tất việc ly dị với vợ sau 20 năm hôn nhân. Lý do thì rất nhiều, có cả những lý do xảy ra từ 20 năm trước bây giờ vợ anh vẫn nhắc lại. Nhưng tôi nhận ra một điều, một lý do rất đáng thương: Vợ anh vừa thất nghiệp ở tuổi 45.

Công ty phá sản. Ở tuổi 45 với phụ nữ có năng lực không phải là xuất sắc, đi tìm một công việc mới thực sự là khó khăn. Nghỉ việc và làm vợ 100% thời gian, nhất là con cái đều đã lớn, có cuộc sống riêng của chúng, cô ấy nhàn rỗi nên rơi vào trầm cảm. Trong khi anh thì lao đi kiếm tiền bù lại khoản thu nhập của vợ nên bận bịu tối mày tối mặt. Vợ chồng cứ thế mà xa cách nhau lúc nào không hay.

Vợ ở nhà cả ngày nên bắt đầu xét nét nhiều hơn, hai vợ chồng lục đục suốt. Đến lúc không chịu nổi nữa thì vợ anh đề nghị chia tay. Anh rất sốc. 20 năm tưởng hôn nhân an ổn nhưng chỉ cần một năm thất nghiệp, đối diện cả ngày với nhau mới nhìn ra đủ thứ không hợp nhãn.