Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên ô tô là gì?

ABS là hệ thống chống bó cứng phanh an toàn chủ động phổ biến trên hầu hết các dòng xe hơi hiện nay. Đây là hệ thống có cơ cấu an toàn, chủ động, với tác dụng giảm tốc độ, dừng và đỗ ô tô khi cần thiết. Theo đó, khi ô tô phanh gấp trên đường trơn, hiện tượng hãm cứng bánh xe dễ xảy ra, có thể làm bánh xe bị trượt dài trên đường khi phanh, gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng ra đời để giải quyết vấn đề này. Cấu tạo Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên xe ô tô được cấu thành từ các bộ phận gồm: cảm biến tốc độ, van thủy lực và hệ thống điều khiển. Cảm biến tốc độ là bộ phận giúp hệ thống ABS nhận biết các bánh xe có bị bó cứng hay không. Trên mỗi bánh xe hoặc bộ vi sai người ta sẽ đặt các cảm biến tốc độ này. Van thủy lực là van kiểm soát các má phanh ở mỗi bánh xe. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là hệ thống chống bó cứng phanh an toàn chủ động phổ biến trên hầu hết các dòng xe hơi hiện nay. Theo đó, van thủy lực sẽ nằm ở 3 vị trí cơ bản gồm: van mở, có nghĩa là khi tài xế tác động lực bao nhiêu, áp lực phanh sẽ tạo lực tương đương truyền trực tiếp đến bánh xe; Van khóa, là áp lực phanh nhận được nhiều hơn áp lực tài xế tác động lên phanh; Van nhả là áp lực phanh nhận được ít hơn lực tài xế tác động lên phanh. Máy tính - hệ thống điều khiển sẽ nhận nhiệm vụ thu thập thông tin, dữ liệu từ các cảm biến tốc độ từ đó tính toán và đưa ra các điều chỉnh phù hợp về áp lực phanh tối ưu cho mỗi bánh xe. Vì thế khi xe được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS sẽ đặc biệt phát huy tác dụng khi phanh trên đường trơn hay phanh gấp, đảm bảo tính ổn định của ô tô trong quá trình phanh, giúp tài xế có thêm thời gian để xử lý sự cố và bảo vệ an toàn cho toàn bộ người ngồi trên xe. Lịch sử phát triển hệ thống phanh ABS Ở thời kỳ đầu, tức là vào khoảng năm 1949, hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ có trên các máy bay thương mại. Tại thời điểm này, kết cấu của hệ thống chống bó cứng phanh ABS còn khá cồng kềnh cũng như chưa đạt được sự nhanh nhạy. Đến năm 1969, khi kỹ thuật điện tử phát triển thì đây cũng là lúc hệ thống phanh ABS được ứng dụng trên ô tô. Sau đó, từ thập niên 70 của thế kỷ 20, nhiều hãng xe trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS vào sản phẩm của mình. Hãng xe Toyota của Nhật Bản bắt đầu sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên các dòng xe từ năm 1971 nhưng phải đến những năm 1980 mới hoàn thiện. Tại Đức, sau khi Mercedes Benz và Bosch công bố kết quả nghiên cứu chung lần đầu vào tháng 8/1978, hệ thống chống bó cứng phanh ABS chính thức được trang bị cho mẫu sedan Mercedes-Benz S-Class thế hệ W116 vài tháng sau đó. Đến năm 1981, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã có mặt trên tất cả các dòng xe thương mại của hãng này. Vào thập niên 90, hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã trở thành trang bị tiêu chuẩn không thể thiếu khi nói đến các tính năng an toàn trên mỗi chiếc xe của Mercedes. Đến nay, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, hầu hết các dòng xe ô tô hiện nay đều được trang bị tính năng này. HÀ NAM(Tổng hợp)