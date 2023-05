Hệ lụy vay tiền 'cột điện'

Các bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, dịch vụ quản lý có văn phòng tại tòa nhà trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Liên quan hoạt động “tín dụng đen”, Công an quận Bình Thạnh cũng vừa khởi tố 22 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tiếp đến, Lợi bàn bạc với Kim và Hùng tạt sơn vào nhà bà T, nhà cha chồng của bà này để gây sức ép, buộc phải thanh toán số tiền nợ còn lại. Qua tiếp nhận tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ Lợi, Kim và Hùng; đồng thời đấu tranh làm rõ vai trò, mức độ liên quan của Thảo để xử lý nghiêm theo quy định.

Tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lợi, Trương Vĩnh Kim và Vũ Văn Hùng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hoạt động cho vay được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng để làm nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay; tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến; kiểm tra, xác minh thông tin người vay; duyệt vay, thu hồi nợ…

Công an xác định, các đối tượng đã cho hàng ngàn người vay (chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động tự do...) với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm (gấp từ 10-128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cảnh báo bẫy “tín dụng đen”

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phát đi thông tin cảnh báo người dân về các thủ đoạn truyền thống và sử dụng công nghệ cao của loại tội phạm “tín dụng đen”.

Đặc điểm chung của loại tội phạm này là cho vay không cần thế chấp, người dân chỉ cần có giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe thì có thể vay tiền và được giải ngân ngay trong ngày bằng cách đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để lôi kéo “con mồi”, các đối tượng quảng cáo bằng cách phát tờ rơi tại các giao lộ, nơi đông người, nhà trọ, dán trên cột điện; quảng cáo thông qua mạng xã hội, sử dụng các website hoặc các app điện tử.

Người dân vay tiền từ các đối tượng này có thể sẽ phải trả mức lãi suất từ 100% đến 300%/năm, thậm chí lên đến 1.000%/năm. Nếu không trả tiền gốc và lãi đúng hạn, các đối tượng sẽ đe dọa, xúc phạm danh dự cá nhân và người thân, tạt chất bẩn, bôi xấu trên mạng xã hội để đòi nợ.

Hoàng Thuận