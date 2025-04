Hệ lụy của vụ bê bối Bạch Tuyết

Dĩ nhiên, nguyên nhân thất bại không phải chỉ ở Zegler, mà còn nhiều yếu tố khác, bao gồm chất lượng phim. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không đánh giá cao nội dung phim. Disney nuôi tham vọng phá vỡ nguyên tác để tạo nên tượng đài mới, nhưng thực hiện lại hời hợt, thiếu chiều sâu.

Tia hy vọng của Disney

Theo The Hollywood Reporter, sự tạm dừng của Tangled cũng diễn ra khi một số nhân vật cộm cán đứng sau chiến lược làm phim live-action của Disney rời khỏi hàng ngũ điều hành. Vào tháng 2, Daria Cercek được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận Live Action Theatrical Cinema. Cấp trên của bà là David Greenbaum, chủ tịch của Disney Live Action và 20th Century Studios, cũng mới nhậm chức vào năm 2024, thay cho Sean Bailey.

Kể từ đầu thập niên 2010, Nhà Chuột bắt tay vào chiến lược làm phim live-action từ các tựa phim cũ. Một số tác phẩm mang lại kết quả mỹ mãn (Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King), trong khi số khác lại không (Dumbo, Pete’s Dragon).

Cuối năm 2024, Mufasa: The Lion King có khởi đầu chậm chạp với doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ là 35,4 triệu USD, trước khi tăng tốc và kết thúc với doanh thu ấn tượng là 718 triệu USD trên toàn cầu. Trước đó, The Little Mermaid mang về 570 triệu USD.