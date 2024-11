Hé lộ về người bạn trai độc hại của Rosé (BLACKPINK): 'Ghen tuông, chiếm hữu, giỏi thao túng'

Tối 15/11, Rosé (BLACKPINK) đã livestream trên trang Instagram cá nhân và lần đầu hé lộ 1 số ca khúc trong album sắp ra mắt rosie. Nữ idol đã phát đoạn ngắn "nhá hàng" 6 ca khúc, lần lượt là Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3 AM, Not The Same và 2 Years. Trong đó, ca khúc Toxic Till The End được cư dân mạng quan tâm đặc biệt vì lời bài hát được cho là hé lộ về mối quan hệ độc hại mà Rosé từng trải qua.

Cụ thể, bài hát Toxic Till The End có đoạn: "Call this what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, you didn't even try with them. I shut them out and then you didn't trust them. Possessive, so manipulating. Honestly, impressive. You had me participating". (Tạm dịch: Đây chính là bản chất thật của mối quan hệ đôi ta, độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Tôi chẳng thể giả vờ là mình không biết. Khi anh gặp bạn bè tôi, anh còn chẳng thèm cố gắng kết nối với họ. Nhưng tôi đã phớt lờ điều này. Anh ghen tuông, chiếm hữu và thật khéo léo trong việc thao túng người khác. Thành thật mà nói, anh ấn tượng đấy. Anh khiến tôi rơi vào cái bẫy của anh...).



Từ lời bài hát có thể thấy rằng nữ ca sĩ nhóm BLACKPINK đã bị đối phương thao túng, kiểm soát.