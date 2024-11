Hé lộ những ứng viên sáng giá trong nội các mới của ông Trump

Sau chiến thắng trước đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ, ông Trump bắt tay vào thành lập nội các mới. Chánh văn phòng và hai ứng viên nội các mới của ông Trump. Ảnh: Sky News Theo BBC, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức chọn đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử năm 2024 Susan Summerall Wiles (67 tuổi) làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Đây là nhân sự đầu tiên của chính quyền mới. Nhóm chuyển giao của ông Trump đang thẩm tra một loạt ứng viên trước khi ông trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1/2025. Dưới đây là những gương mặt nổi bật - ứng cử viên cho các vị trí hàng đầu Ứng viên Ngoại trưởng sáng giá: Marco Rubio Ngoại trưởng là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề đối ngoại và đóng vai trò là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ khi đại diện cho đất nước ở nước ngoài. Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, người từng được cân nhắc làm Phó Tổng thống của ông Trump, là một cái tên đáng chú ý đang được nhắm cho vị trí chủ chốt trong nội các. Ông Rubio, 53 tuổi, người theo đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc, từng phản đối ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016 nhưng sau đó hai bên đã hàn gắn lại quan hệ. Ông là thành viên cấp cao của Ủy ban đối ngoại Thượng viện và Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện. Một số cái tên khác cũng đang được cân nhắc cho vị trí Ngoại trưởng gồm: cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, Thượng nghị sĩ Tennessee Bill Hagerty - từng là đại sứ Mỹ tại Nhật thời ông Trump làm Tổng thống nhiệm kỳ trước. Bộ trưởng Quốc phòng: 2 ứng viên cạnh tranh Có hai cái tên đang được xem xét cho vị trí này. Đó là Michael Waltz, một nhà lập pháp Florida, hiện làm việc tại ủy ban quân vụ tại Hạ viện Mỹ, và Robert O'Brien. Ông Trump đã loại trừ khả năng cựu giám đốc CIA Mike Pompeo, người được cho là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc. Người phát ngôn Nhà Trắng: Leavitt 27 tuổi Karoline Leavitt, 27 tuổi, người đã gây ấn tượng với ông Trump khi là thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của ông, từng là trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng, có thể sẽ được chọn làm người phát ngôn của Nhà Trắng. Cố vấn an ninh quốc gia Trong số những trợ lý thân cận nhất của ông Trump về chính sách đối ngoại, ông Richard Grenell, 58 tuổi, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức, được cho là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump, nữ nghị sĩ New York Elise Stefanik (40 tuổi) đã chuyển từ một người ôn hòa sang một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Đảng viên Cộng hòa có vị trí cao thứ 4 tại Hạ viện này vẫn là một trong những người bảo vệ trung thành nhất của ông Trump tại Quốc hội, điều này khiến bà trở thành ứng viên hàng đầu để đại diện cho Tổng thống mới đắc cử tại Liên Hợp Quốc. Các ứng viên cạnh tranh vị trí này với bà Stefanik là cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus; David Friedman - cựu đại sứ Mỹ tại Israel và Kelly Craft - người từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cuối nhiệm kỳ trước của ông Trump.