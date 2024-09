Hé lộ lý do loạt sao Hoa ngữ bị phong sát

Những năm gần đây, rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ đình đám bị phong sát do vướng phải những bê bối về đời tư hoặc liên quan đến pháp luật. Trong đó có thể kể đến những cái tên như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Viên Băng Nghiên, Lý Dịch Phong... Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng từng là sao Hoa ngữ hàng đầu Trung Quốc và châu Á, được liệt vào nhóm "Tứ đán, song Băng, Kỳ Duy". Phạm Băng Băng từng bước xây chắc vị thế của mình trong làng giải trí nhờ loạt tác phẩm đình đám ở cả địa hạt truyền hình và điện ảnh. Năm 2017, Phạm Băng Băng thậm chí còn được vinh danh trên trang bìa của tạp chí Time, nằm trong nhóm 100 người có ảnh hưởng đến thế giới. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2018, nữ minh tinh bị điều tra trốn thuế và phải nộp phạt số tiền lên đến 883 triệu nhân dân tệ (tương đương 3.000 tỉ đồng). Dù không chính thức bị công bố “phong sát” nhưng sau scandal, rất nhiều nhãn hàng, chương trình truyền hình đã dừng hợp tác với cô. Từ ngôi vị nữ hoàng thảm đỏ, cô giờ chỉ có thể tham dự các sự kiện nhỏ, bạn bè trong làng giải trí né tránh, xuất hiện lác đác trên các ấn phẩm thời trang nhỏ. Đầu năm 2021, Phạm Băng Băng từng bày tỏ sự vui mừng khi lệnh "phong sát" với cô sắp chấm dứt nhưng nửa năm qua, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp vẫn không chuyển biến. Sự tụt hạng của Phạm Băng Băng khiến những khán giả từng yêu mến cô tiếc nuối... Trịnh Sảng Không phải một minh tinh hàng đầu như Phạm Băng Băng, thế nhưng Trịnh Sảng cũng từng chạm tới vị thế khiến bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải ngưỡng mộ, được xem là "nữ thần thanh xuân quốc dân" trong vô số khán giả châu Á. Trịnh Sảng cũng được đánh giá là một nghệ sĩ có "duyên qua đường" cực kỳ tốt, dù có chẳng may mắc sai lầm gì cũng dễ dàng được bỏ qua. Tuy nhiên, khi mà bê bối mang thai hộ, từ bỏ con ruột và trốn thuế nổ ra, công chúng phẫn nộ và triệt để thất vọng về Trịnh Sảng. Như một hệ quả tất yếu, nữ diễn viên bị phong sát, phải đền bù thiệt hại, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Trịnh Sảng hiện tại khác một trời một vực so với thời kỳ còn được phủ lên mình ánh hào quang của người được mệnh danh là một trong "tứ tiểu hoa đán 9x", sánh vai với Dương Tử, Châu Đông Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba. Viên Băng Nghiên Một ngôi sao khác cũng đánh mất sự nghiệp rộng mở của mình vì trốn thuế là Viên Băng Nghiên. Cô là nghệ sĩ trẻ có lượng fan đông đảo, từng rất được khán giả yêu mến với vai nữ chính trong siêu phẩm tiên hiệp "Lưu ly mỹ nhân sát" đóng cùng Thành Nghị. Ngoài ra, Viên Băng Nghiên còn nổi tiếng khi được coi là bản sao của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh Viên Băng Nghiên và các công ty liên kết của cô đã không khai báo thuế theo quy định, từng được nhắc nhở nhưng cố tình không khắc phục triệt để. So với mà Phạm Băng Băng, vụ việc của Viên Băng Nghiên có quy mô nhỏ hơn nhiều. Viên Băng Nghiên phải nộp phạt gần 3 triệu nhân dân tệ, công ty liên kết chịu phạt 1,4 triệu nhân dân tệ. Dẫu vậy, điều đó không khiến Viên Băng Nghiên có kết cục khác so với Phạm Băng Băng. Lý Tiểu Lộ Lý Tiểu Lộ, sinh năm 1982, từng là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 17, cô trở thành ngôi sao hạng A khi nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải điện ảnh Kim Mã. Sau 20 năm hoạt động trong làng giải trí cùng nỗ lực xây dựng hình tượng đẹp trong lòng công chúng, Lý Tiểu Lộ buộc phải rút lui khỏi showbiz và tự phá hủy hạnh phúc gia đình của chính mình vì sai lầm ngoại tình. Năm 2018, hình ảnh tay trong tay hạnh phúc của Lý Tiểu Lộ và "đàn em" PGone được phát tán khắp các mạng xã hội Hoa ngữ. Hình ảnh ngọc nữ và gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng bị chính cô phá hủy. Cô bị tẩy chay khỏi làng giải trí, không thể tham gia bất kỳ sự kiện hay bộ phim nào suốt mấy năm qua vì bê bối ngoại tình. Từ ngày bị đuổi khỏi làng giải trí, Lý Tiểu Lộ chuyển hướng kinh doanh thời trang online. Trên trang cá nhân của ngôi sao nổi tiếng giờ ngập tràn những hình ảnh gợi cảm và livestream bán hàng. Nhiều lần Lý Tiểu Lộ bày tỏ mong muốn quay lại làm việc trong làng giải trí nhưng lại đối mặt với sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Lý Dịch Phong Thông tin Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm từng làm rúng động làng giải trí Trung Quốc bởi nam diễn viên được xem là một trong tứ đại lưu lượng (4 mỹ nam hàng đầu) thuộc thế hệ 8X. Cụ thể, ngày 11/9, Sina cho hay Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo một nam diễn viên họ Lý (35 tuổi) có liên quan đến vụ án hình sự. Đối tượng thừa nhận hành vi nhiều lần mua dâm bất hợp pháp. Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận với CCTV nhân vật chính trong vụ việc trên chính là Lý Dịch Phong. Ngay sau khi thông tin bị cảnh sát bắt giữ do mua dâm được tung ra, hình ảnh của Lý Dịch Phong đã dần dà “bay màu” trên khắp các lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh cho đến quảng cáo. Ban tổ chức giải thưởng Hoa Đỉnh đã nhanh chóng tuyên bố tước bỏ giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất mà Lý Dịch Phong từng đạt được. Ngoài ra, hàng loạt nhãn hàng từng hợp tác với Lý Dịch Phong nhanh chóng cắt đứt quan hệ với anh khi đăng thông báo chấm dứt hợp đồng qua phương tiện truyền thông, tháo gỡ những poster cũng như thông tin tuyên truyền liên quan đến nam diễn viên tại trung tâm thương mại, cửa hàng. Ngô Diệc Phàm Ngôi sao sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý S.M. Entertainment năm 2014, anh về Trung Quốc hoạt động. Vậy mà sự nghiệp tiêu tan chỉ sau khi bê bối “săn gái” của anh bị tiết lộ. Danh sách bạn gái của anh ước tính có trên 20 người đều còn rất trẻ, đa phần đều là trẻ vị thành niên. Những người này từng trầm cảm, phải phá thai, bị lây bệnh tình dục từ Ngô Diệc Phàm. Tòa án Nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh đã kết án Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) 11 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội dâm ô tập thể. Anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.