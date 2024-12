Hé lộ hành trình máy bay nghi chở Tổng thống Assad tới Nga

Máy bay nghi chở Tổng thống Bashar al-Assad và gia đình tới Nga được cho là đã cất cánh từ thành phố Latakia ở tây bắc Syria, theo BBC. Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ Asma (Ảnh: Sky). "Một máy bay Nga đã khởi hành từ Latakia cách đây vài giờ. Sau đó, bộ phát đáp của máy bay đã bị tắt và máy bay hướng về phía Nga. Máy bay có thể đã cất cánh từ căn cứ quân sự Nga tại Khmeimim hoặc sân bay Latakia", đài BBC News đưa tin hôm 8/12. Theo BBC, thông tin về chuyến bay nghi chở Tổng thống Bashar al-Assad và gia đình có thể được tìm thấy trên Flightradar, trang web chuyên theo dõi hoạt động hàng không. "Bộ phát đáp của máy bay đã được bật trong thời gian ngắn gần Moscow trước khi bị tắt lại trước thời điểm máy bay hạ cánh", BBC cho biết thêm. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời hai sĩ quan quân đội cấp cao cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên máy bay ở thủ đô Damascus để di chuyển đến một địa điểm không xác định vào rạng sáng ngày 8/12, khi lực lượng nổi dậy tuyên bố kiểm soát Damascus và chính quyền Assad sụp đổ. Tổng thống Assad đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nổ ra cuộc tiến công bất ngờ của lực lượng nổi dậy một tuần trước. Máy bay rời Damascus ngay sau khi quân nổi dậy chiếm thành phố trung tâm Homs, cắt đứt thủ đô Damascus với bờ biển nơi Nga, một đồng minh của chính quyền Tổng thống Assad, có căn cứ không quân và hải quân. Khi quân nổi dậy tiến công mạnh mẽ trong tuần qua, có thông tin đồn đoán rằng ông Assad có thể tìm nơi ẩn náu ở Moscow hoặc với đồng minh khác là Iran. Nga và Iran chưa lên tiếng về thông tin này. Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận Tổng thống Assad đã rời khỏi Syria và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, sau khi quân nổi dậy tiến vào thủ đô Damascus mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào hôm 8/12. Một số hãng tin của Nga, trong đó có TASS và RIA Novosti, dẫn nguồn tin Điện Kremlin ngày 8/12 cho biết: "Ông Assad cùng gia đình đã đến Moscow. Nga đã cấp tị nạn cho họ vì lý do nhân đạo". Interfax trích dẫn cùng nguồn tin của Điện Kremlin tiết lộ Nga ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, nơi Moscow ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad. Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán nên được nối lại dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Các quan chức Nga đã nhấn mạnh sự ủng hộ đối với "tiến trình chính trị toàn diện" dựa trên Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria thông qua bầu cử tự do và hiến pháp mới. Mikhail Ulyanov, đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Tin nóng! Bashar al-Assad và gia đình ông ở Moscow. Nga không quay lưng với bạn bè trong những tình huống khó khăn". Theo nguồn tin, các thủ lĩnh phe đối lập Syria đã đồng ý đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự và các tổ chức ngoại giao của Nga tại Syria. Tuy nhiên, một số blogger chiến tranh người Nga cho biết tình hình xung quanh các căn cứ này rất căng thẳng. Nguồn tin không nói rõ thời gian đảm bảo an ninh sẽ kéo dài bao lâu.