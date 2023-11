Hé lộ dàn khách mời tham dự hôn lễ của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Ái Phương hào hứng vì sắp trở thành phù dâu cho Diễm My 9X.

Tiếp đến là Diệu Nhi - Anh Tú. Được biết, Diệu Nhi và Diễm My 9X từng phối hợp ăn ý, tham gia đóng chung phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu vào năm 2016. Tại đám cưới của Diệu Nhi vào tháng 10/2022, không chỉ góp mặt để chung vui mà nữ diễn viên còn làm phù dâu xinh đẹp. Gần đây nhất, Diễm My 9X cũng vừa tham gia lễ cưới của Gin Tuấn Kiệt và Puka, thế nên nhiều khả năng cặp đôi cũng sẽ dự đám cưới của Diễm My 9X.

Puka - Gin Tuấn Kiệt sẽ góp mặt để chung vui cùng Diễm My 9X.