Hé lộ cơ cấu lãnh đạo của Hamas sau khi hàng loạt thủ lĩnh bị hạ sát

Hamas buộc phải thay đổi cơ cấu lãnh đạo trong vài tháng gần đây, sau khi hai thủ lĩnh gần nhất là Ismail Haniyeh và Yahya Sinwar bị hạ sát. Tờ Times of Israel ngày 17/11 cho biết, trong vài tháng qua, một ủy ban gồm 5 thành viên là cơ quan chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động của Hamas, sau khi 2 thủ lĩnh gần nhất bị hạ sát. Theo đó, ủy ban này được thành lập vào tháng 8 năm nay, sau khi cố thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Tại thời điểm đó, thủ lĩnh Yahya Sinwar vẫn đang ẩn náu ở Dải Gaza, nhưng không thể duy trì liên lạc thông suốt trong thời gian này. Ủy ban 5 người được cho là một phương pháp để hỗ trợ việc quản lý Hamas. Tới ngày 18/10, Hamas xác nhận việc thủ lĩnh Sinwar đã thiệt mạng sau một chiến dịch không kích của Israel. Sau cái chết của ông Sinwar, ủy ban 5 thành viên đã trở thành cơ quan lãnh đạo của Hamas, và sẽ giữ vai trò này cho tới khi bầu chọn thủ lĩnh mới vào tháng 3/2025. Hamas thay đổi cơ cấu lãnh đạo sau khi các thủ lĩnh bị hạ sát. Ảnh: NURPhoto "Cấu trúc lãnh đạo tập thể có thể xem là một phương án phòng thủ của Hamas. Việc có 5 người lãnh đạo sẽ đảm bảo lực lượng này không rơi vào tình cảnh 'rắn mất đầu' khi các thủ lĩnh lọt vào tầm ngắm của Israel", chuyên gia về Hamas Guy Aviad nói với Times of Israel. Theo các nguồn tin của Hamas, 5 thành viên của ủy ban lãnh đạo gồm: Khalil al-Hayya (cấp phó của thủ lĩnh Sinwar), Khaled Mashaal (người đại diện văn phòng Hamas ở nước ngoài), Zaher Jabarin (người phụ trách Bờ Tây), Muhammad Ismail Darwish (lãnh đạo cơ quan cố vấn tôn giáo) và 1 nhân vật chưa rõ danh tính. "Hamas muốn có một ủy ban mang tính đại diện, bao gồm cả các nhân vật ở Gaza và Bờ Tây, liên quan đến cả chính trị lẫn tôn giáo", ông Aviad nhận xét. Theo Times of Israel, hiện ủy ban của Hamas vẫn chưa đưa ra thay đổi lớn nào về mặt chiến lược, và hoạt động của nhóm này đang gặp khó khăn do sự giám sát chặt chẽ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF). Ngoài ủy ban 5 thành viên, cũng có một số suy đoán về việc Hamas đã chọn ra thủ lĩnh mới. Vào tháng 10, một quan chức Hamas nói với BBC rằng nhóm này đã bí mật bổ nhiệm một lãnh đạo mới, nhưng quyết định giấu danh tính nhân vật này vì lý do an ninh.