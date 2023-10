Hãy "Gieo hạt mầm tử tế" và nuôi dưỡng "Những chồi non hi vọng"

Đón nhận sự giúp đỡ của người khác với thái độ trân trọng và tiếp tục lan tỏa sự tử tế mình nhận được chính là bài tập thực hành về lòng biết ơn thiết thực nhất" … Đó là những điều tủ sách Hạt giống tâm hồn muốn mang tới cho bạn, chia sẻ cùng bạn.

Tác giả Amy Newmark (Ảnh: First News).

Luôn hi vọng, bạn sẽ vượt qua sợ hãi và sẽ thành công

Bạn đã từng rơi vào nghịch cảnh, đã từng mất mát? Bạn đã từng hoang mang, sợ hãi? Bạn đã từng cảm thấy bế tắc, thất bại, thối chí, muốn buông xuôi, thậm chí không thiết sống? …

Hoặc bạn chưa từng, nhưng đã gặp, đã biết. Hãy đọc Những chồi non hi vọng để cùng chia sẻ cách mà con người vượt qua những điều đó bằng chính nghị lực, bằng chính niềm tin và hi vọng của mình, để tiếp tục hướng về phía trước, hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mình đáng được hưởng.

Bạn sẽ nhận ra thông điệp của quyển sách ngay trong lời giới thiệu: "Giữa một thế giới đầy những bất trắc, những mối nguy vượt tầm kiểm soát, thậm chí vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta, làm thế nào để con người có thể đủ mạnh mẽ vượt qua và tìm ra con đường tiến lên phía trước? Trong rất nhiều câu trả lời, có lẽ ta không thể không nhắc đến niềm hi vọng".

Những chồi non hi vọng là tuyển tập gồm 25 câu chuyện xoay quanh chủ đề nêu trên. Đó là những câu chuyện như: Vượt lên nỗi sợ hãi, Khởi đầu bằng 1 đô-la, Chiến đấu như con gái, Sức mạnh của nụ cười, Nuôi dưỡng niềm tin … ca ngợi cách con người vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn cuộc sống để tiếp tục tiến về phía trước bằng chính nghị lực, niềm tin và hi vọng của mình.