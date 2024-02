Hậu quả của việc mua ô tô cũ nhiều năm chưa sang tên

Anh Nguyễn Văn Thái (ở Tây Mỗ, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Năm 2021, tôi có mua 1 chiếc ô tô cũ (Kia K3). Tuy nhiên, tôi chỉ làm thủ tục mua bán viết tay, chưa thực hiện sang tên đổi chủ. Vậy, tôi có vi phạm không?

Cùng thắc mắc này, anh Nguyễn Minh An hỏi Bộ Công an: Tôi mua xe ô tô từ năm 2020, đang sử dụng nhưng chưa sang tên đổi chủ. Bộ Công an cho tôi hỏi, chiếc xe của tôi sẽ được hưởng quyền lợi và bảo đảm về tính pháp lý như thế nào khi áp dụng quản lý biển số định danh? Tôi có được coi là chủ sở hữu chiếc xe đó không?