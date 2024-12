Hậu lãi to, đại gia chăn nuôi lại 'đua' tăng giá thịt lợn trước Tết

Giá thành sản xuất giảm, còn giá lợn hơi lại tăng mạnh và neo ở mức cao giúp các doanh nghiệp chăn nuôi lãi to. Thời điểm cận Tết, ‘ông lớn’ chăn nuôi lại đua tăng giá thịt lợn hơi. Theo Bộ NN-PTNT, tổng đàn lợn cả nước tính đến tháng 11 năm nay tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn hơi duy trì ở mức cao đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và các hộ nuôi nhỏ lẻ khôi phục, mở rộng đàn. Đáng chú ý, trong năm nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục được điều chỉnh giảm nên giá thành sản xuất lợn hơi cũng giảm theo. Trong khi giá lợn hơi tăng mạnh và neo ở mức cao (trừ thời điểm đầu năm) giúp người nuôi lợn, đặc biệt là các doanh nghiệp, lãi đậm. Báo cáo thực trạng chăn nuôi lợn và giải pháp phát triển bền vững trong tình hình mới của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nêu rõ, kể từ tháng 3/2023, giá thức ăn chăn nuôi bắt đầu có xu hướng giảm kéo theo giá thành chăn nuôi lợn giảm. Kết hợp với giá sản phẩm lợn hơi tăng kể từ tháng 2 năm nay nên chăn nuôi thu lãi khá cao. Nhiều "ông lớn" đang điều chỉnh tăng giá lợn hơi khi nhu cầu thịt lợn trên thị trường tăng cao vào dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: Anh Nguyễn Cục Chăn nuôi tính toán, với trang trại chăn nuôi có quy mô từ 200 con lợn thịt trở lên, giá thành sản xuất lợn hơi là gần 51.500 đồng/kg. Chỉ cần tính mức giá lợn hơi là 64.200 đồng/kg, trừ đi chi phí, mỗi con lợn xuất chuồng đạt trọng lượng tiêu chuẩn 100kg sẽ thu lợi nhuận 1,27 triệu đồng/con. Nhờ vậy, hàng loạt doanh nghiệp chăn nuôi báo lãi to trong những tháng vừa qua, thậm chí có "ông lớn" còn báo lãi gấp 28 lần cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử, báo cáo tài chính quý III của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) cho thấy, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 7% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Song, giá vốn hàng bán tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp cải thiện với 222 tỷ đồng. Lãi sau thuế của BAF đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ bất chấp nhiều chi phí như lãi vay, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều "đội" lên. Luỹ kế 9 tháng năm 2024, lợi nhuận sau thuế của BAF đạt 214 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tương tự, tính đến hết tháng 9/2024, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.962 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng mà Dabaco đạt được vọt lên 530 tỷ đồng, cao gấp 28 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Dabaco lý giải, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu tương đối ổn định, còn giá lợn hơi trong nước lại tăng nên doanh nghiệp lãi đậm. Dù không công bố lợi nhuận nhưng báo cáo tài chính quý III vừa qua, Charoen Pokphand Foods Plc. - "ông trùm" chăn nuôi Thái Lan (công ty mẹ của C.P Việt Nam) cho biết, mảng kinh doanh ở Việt Nam trong 9 tháng đầu năm mang về gần 68.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành gia súc và gia cầm chiếm tỷ trọng lớn nhất khi đạt doanh thu gần 59.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo thị trường chăn nuôi lợn Vietdata năm 2023 trước đó cho hay, C.P Việt Nam có lợi nhuận gần 5.000 tỷ đồng vào năm 2022. Điều đáng nói, sau khi đạt lợi nhuận khủng, các “ông lớn” ngành chăn nuôi lại tiếp tục điều chỉnh tăng giá lợn hơi trước Tết Ất Tỵ. Điển hình, C.P Việt Nam những ngày vừa qua liên tiếp điều chỉnh giá lợn hơi xuất chuồng. Mặt hàng này của doanh nghiệp đã tăng lên mức 67.000-68.000 đồng/kg. Trước đó, giá lợn hơi niêm yết khu vực phía Nam của C.P Việt Nam chỉ 62.000-62.500 đồng/kg. Dabaco cũng vừa đưa giá lợn lên 65.000-66.000 đồng/kg cho lợn trọng lượng 120-125kg/con; lợn trọng lượng 110kg/con giá là 64.000 đồng/kg. Một nhân viên của doanh nghiệp này cho biết, giá lợn tăng theo từng ngày nên phải điều chỉnh liên tục. Một số doanh nghiệp chăn nuôi cũng điều chỉnh và dự báo giá lợn hơi có thể tăng lên mốc mới là 71.000 đồng/kg, khi thị trường vào cao điểm tiêu thụ dịp cận Tết Ất Tỵ. Hiện, giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh, thành ở nước ta đồng loạt tăng lên 64.000-68.000 đồng/kg, mức giá đỉnh 68.000 đồng/kg xuất hiện ở hầu khắp khu vực miền Bắc và một số tỉnh ở miền Trung. Theo tính toán của ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Lộc Phát BLLT (Sơn La), với giá tăng cao như ở khu vực miền Bắc hiện tại, nếu nuôi một con lợn trọng lượng 100-120kg mới xuất chuồng, người chăn nuôi và doanh nghiệp có thể lãi 1,5-1,9 triệu đồng.