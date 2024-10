Hậu đề nghị ngăn chặn ông Nguyễn Duy Thuận, Lộc Trời có CEO mới là ‘người quen’

CTCP Lộc Trời vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng giữ chức vụ tổng giám đốc, từ ngày 16/10. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hoàng giữ chức vụ kế toán trưởng của Lộc Trời. Ông Nguyễn Tấn Hoàng sinh năm 1977, tại Quảng Nam, bắt đầu làm việc tại Lộc Trời từ tháng 8/2012, đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng từ đó đến nay. Trước khi gia nhập Lộc Trời, ông Hoàng từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại C.P Việt Nam, NLSH Phương Đông. Từ năm 2000-2011, ông Hoàng làm việc tại CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam. Ngày 15/7, Lộc Trời bất ngờ miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Duy Thuận. Ông Thuận từng có hơn 4 năm ở vị trí này. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT, tạm thời điều hành hoạt động của doanh nghiệp trong khi chờ bổ nhiệm lãnh đạo mới. Gần đây, Lộc Trời tố cáo cựu CEO Nguyễn Duy Thuận vì đã có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty và đề nghị có biện pháp ngăn chặn với ông Thuận. UBND tỉnh An Giang cho biết đã nhận được công văn về việc đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn đối với ông Thuận. Trên thị trường, trong phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu LTG đang giao dịch ở mức giá 9.400 đồng/cp. Mức này giảm hơn 30% so với đầu tháng 10 và giảm tới 60% so với tháng 10/2023.