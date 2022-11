HANIFF lần 6: Brazil, Iran thắng các giải quan trọng dành cho phim dài

Danh sách giải thưởng tại Giải cho hạng mục phim dài - Phim dài xuất sắc nhất: "Paloma" (Brazil) - Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Hamid Reza Ghorbani (Ghép tủy, Iran) - Giải thưởng của Ban giám khảo: "Người phụ nữ trên tầng áp mái" (Woman on the roof, Ba Lan-Thụy Điển) - Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Năm diễn viên chính phim "Maariya - thiên thần của biển cả" (Maariya - Angel of the ocean), Sri Lanka - Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Kiki Sena, (Paloma, Brazil) - Phim dài Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình Phim Việt Nam đương đại: "Bố già" Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á):"Kẻ phản diện" (Kontrabida, Phillipines) và "Ghép tủy" (Bone marrow, Iran). Giải cho hạng mục phim ngắn - Giải đạo diễn trẻ triển vọng (tuổi từ 18-35): Trương Thế Thiện, "Hành lang ký ức" (Hallway of memories, Liên bang Nga) - Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Surya Shahi, "Những bánh xe" (Wheel on the bus, Nepal) - Giải thưởng của Ban Giám khảo: Không có do các phim có chất lượng tốt đồng đều - Phim ngắn xuất sắc nhất: "Khu rừng của Páo" (Pao's forest), Việt Nam Giải thưởng Chợ dự án - Giải nhất: "Chúa đất," (Landlord, Đỗ Thanh Sơn) - Giải thưởng của Ban Giám khảo: "Chachacha" (Đỗ Quốc Trung) Hạng mục vì Hà Nội Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội đối với đạo diễn có nội dung đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng Thủ đô: Đạo diễn Đặng Nhật Minh với bộ phim Hoa Nhài./.