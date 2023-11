Hành trình yêu của Diễm My 9X và bạn trai, từng rạn nứt vì tính cách quá khác biệt

Sau khoảng thời gian 6 năm yêu, Diễm My đã chính thức thông báo ngày về chung một nhà với bạn trai. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/12 sắp tới. Có thể thấy, trong suốt 6 năm, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn đã có hành trình yêu đáng nhớ với những cột mốc, những kỷ niệm buồn vui đều có đủ.

Vào năm 2016, Diễm My 9X và bạn trai lần đầu gặp gỡ tại một Liên hoan phim diễn ra ở Úc. Thời điểm đó, Diễm My cho biết, cô cảm thấy bạn trai là một người lịch lãm, duyên dáng. Từ đó, cả hai bắt đầu nảy sinh cảm tình. Dù vẫn duy trì việc liên lạc, song Diễm My vẫn không nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối quan hệ trên tình bạn với nửa kia, bởi khoảng cách địa lý, khi anh sống và làm việc tại Úc, còn cô lại hoạt động chủ yếu ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau quá trình tìm hiểu, cả hai đã chính thức hẹn hò và vượt qua mọi rào cản về chuyện yêu xa để xây dựng mối quan hệ bền chặt. Trong suốt khoảng thời gian yêu xa, Diễm My và bạn trai vài tháng mới gặp nhau một lần. Từng có khoảng thời gian, cô cảm thấy áp lực và tự vấn bản thân liệu có hạnh phúc khi chấp nhận tình yêu này.

Theo như Diễm My cho biết, trong những lần tiễn bạn trai ra sân bay, cô đều khóc và cảm thấy rất chạnh lòng khi chứng kiến những cặp đôi khác hạnh phúc bên nhau. Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, nữ diễn viên cũng phải chống chọi và vượt qua một mình. Dù hành trình yêu đầy chông gai, song Diễm My vẫn luôn cố gắng nhớ về những kỷ niệm của mình và đối phương để có thể nuôi dưỡng cảm xúc.