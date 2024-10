Hành trình vạch mặt nữ tài xế giết người tình rồi lao ô tô xuống đèo Bảo Lộc phi tang

Nghi ngờ anh anh V. quen cô gái khác, Trần Nguyễn Thu Trang đầu độc người tình bằng xyanua rồi giữ thi thể một đêm trước khi chở đi phi tang ở đèo Bảo Lộc. Nữ tài xế dàn dựng vụ sát hại người tình trên đèo Bảo Lộc thế nào? Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người. Trang là kẻ sát hại người đàn ông ở TP.HCM bằng xyanua, sau đó lao ô tô xuống đèo Bảo Lộc để phi tang. Nhiều dấu hiệu bất thường Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14h30 ngày 21/10, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một xe ô tô 5 chỗ rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Trần Nguyễn Thu Trang bị bắt giữ khẩn cấp. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng) Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều tiết giao thông. Hiện trường vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc. Sau khi lăn nhiều vòng từ trên vực xuống, ô tô con bị hư hỏng nặng và dừng lại bên lùm cây chuối rừng dưới vực sâu khoảng 50m. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe thang, cáng và dây kéo chuyên dụng tiếp cận hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 17h15 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đưa được 2 nạn nhân lên khỏi vực sâu. Trong đó, nạn nhân nam được xác định là anh M.H.V. (SN 1986, trú tại TP.HCM) đã tử vong, người phụ nữ đi cùng tên Trần Nguyễn Thu Trang bị thương nhẹ, tỉnh táo. Sau khi được đưa lên khỏi vực sâu, người này nhanh chóng được lực lượng cứu hộ chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Lực lượng chức năng đưa Trang đến bệnh viện. Từ dấu vết tại hiện trường và thi thể người đàn ông, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu bất thường, nhận định đây không phải vụ tai nạn giao thông nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh vụ việc và triển khai các bước khám nghiệm để điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng trưng cầu phân Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an (tại TP.HCM) phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi. Ngày 22/10, các cơ quan chức năng gồm Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường. Vị trí xảy ra tai nạn đường thẳng xuống dốc, thông thoáng, êm thuận; hệ thống biển báo đầy đủ; không có hộ lan mềm. Bên đường có nhiều cỏ dại và bụi cây. Chiếc xe hiệu Honda HRV BKS 51L-320xx mới đăng ký lần đầu vào ngày 9/9/2024 và hạn đăng kiểm tới ngày 8/9/2027. Trưa 22/10, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, chiếc ô tô được cẩu lên khỏi vực sâu trong tình trạng bị bẹp dúm phần thân vỏ, phần kính trước bị vỡ vụn hoàn toàn, nhiều túi khí trong xe bung ra. Cơ quan chức năng đã đưa xe ô tô con này về Công TP Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với Trần Nguyễn Thu Trang để điều tra làm rõ nguyên nhân ô tô rơi xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Đặc biệt, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị đầu độc bằng chất xyanua. Quá trình điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ cơ quan chức năng xác định Trần Nguyễn Thu Trang là nghi can đầu độc anh V. Giữ thi thể một đêm trước khi phi tang Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, nguyên nhân sát hại bạn trai là do ghen tuông. Nghi phạm cho rằng, ngoài quen Trang, anh M.H.V. còn quen một cô gái khác. Đầu tháng 9, Trang lên mạng đặt mua thuốc độc xyanua dạng viên nén (6 viên). Sau khi nhận được thuốc, Trang lấy một ít hoà vào thức ăn cho con mèo ăn thử, sau khoảng 2 phút, con mèo chết. Hiện trường vụ việc. Biết chắc chắn đây là thuốc độc, Trang quyết định sát hại bạn trai vì cơn ghen mù quáng. Ngày 20/10, trên đường đi từ tỉnh Đồng Tháp về TP.HCM, người phụ nữ này ra tay đầu độc anh V. dẫn tới nạn nhân tử vong. Sau đó, Trần Nguyễn Thu Trang chở thi thể anh V. về một nhà trọ tại quận 7, TP.HCM. Sáng 21/10, Trang sử dụng xe ô tô chở thi thể nạn nhân lên tỉnh Lâm Đồng với mục đích phi tang. Tới địa phận đèo Bảo Lộc, Trang lái xe lên xuống đèo nhiều lần. Khi chọn được vị trí thuận lợi, Trang lao xe xuống vực. Đây là những lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. An Yên