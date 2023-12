Hành trình từ Á hậu Việt Nam đến Á hậu Liên lục địa của Ngọc Hằng

Ngày 12/9, Á hậu Ngọc Hằng nhận sash Miss Intercontinental Vietnam 2023 từ Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Tại lễ trao sash, Ngọc Hằng vừa nhảy vừa hát ca khúc "You Are My Destiny" của Hồ Ngọc Hà. Người đẹp gây ngạc nhiên với giọng hát cảm xúc và vũ đạo chuyên nghiệp. Cô được đánh giá là người đẹp có nhiều tố chất để phát triển trong lĩnh vực giải trí



Để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2023, Á hậu Ngọc Hằng đã nhờ tới sự giúp đỡ của người mẫu Như Vân để training về catwalk và kinh nghiệm trình diễn. Ngọc Hằng được Như Vân khen ngợi ở sự nhạy bén, tập trung