Hành trình sơ tán bất đắc dĩ bằng du thuyền của người Li Băng

Không còn lựa chọn nào khác, người dân Li Băng chấp nhận bỏ ra 1.800 USD/người để có thể lên du thuyền Princess, sơ tán khỏi đất nước khi chiến sự leo thang. Một người đàn ông Li Băng chuẩn bị lên du thuyền sơ tán (Ảnh: Getty). Kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom dữ dội nhằm phá hủy các mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Li Băng hôm 23/9, du thuyền Princess đã thực hiện những hành trình rất khác biệt. Con tàu trị giá 1,3 triệu USD đã chở các gia đình từ Beirut đến đảo Síp. Những chai rượu sâm panh được thay thế bằng những chiếc vali được đóng gói vội vã. "Các chuyến đi đã được đặt kín chỗ, chúng tôi đã thực hiện khoảng 30 chuyến trên 2 tàu thuyền của mình kể từ khi các vụ đánh bom của Israel bắt đầu hôm 23/9", Khailil Bechara, một nhà môi giới làm việc với các thuyền trưởng để vận chuyển người đến Síp, cho biết. Chi phí 1.800 USD cho một vé trên du thuyền đến Síp không hề rẻ, nhưng nhu cầu đặt chỗ vẫn rất cao do người dân Li Băng không có nhiều lựa chọn khi tìm cách sơ tán. Theo giới chức Li Băng, hơn một triệu người ở nước này đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công của Israel. Mặc dù sân bay vẫn mở cửa nhưng chỉ có hãng hàng không quốc gia Li Băng Middle East Airlines còn hoạt động. Người dân đang tranh giành số ghế còn lại trên các chuyến bay, trong khi các đại sứ quán nước ngoài thuê chuyến bay riêng cho công dân của họ. Hôm 4/10, Hy Lạp đã điều một máy bay vận tải quân sự C-130 tới Beirut để sơ tán 60 công dân Hy Lạp và Síp. Một số máy bay tư nhân sẽ không còn hạ cánh tại sân bay nữa. Các máy bay tư nhân đã tập trung về tại sân bay Paphos ở Síp để bảo đảm an toàn. Mạng xã hội Instagram tràn ngập quảng cáo dành cho những người muốn sơ tán khỏi Li Băng bằng mọi cách có thể. Tuy nhiên, không phải người dân Li Băng nào cũng đủ tiền chi trả để sơ tán trên du thuyền hạng sang, và nhiều người cũng không có thị thực cần thiết để nhập cảnh vào Síp. Sahar Sourani, một phụ nữ Li Băng 33 tuổi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đang cố gắng tìm cách đưa bố mẹ và gia đình anh trai cô rời khỏi đất nước. Gia đình Sourani không thể đi thuyền đến Síp do chi phí quá cao và các yêu cầu về thị thực. Họ dự định đi đến biên giới với Syria và bắt xe buýt qua Syria đến Amman, Jordan, sau đó lên chuyến bay đến Muscat, Oman, nơi chị gái cô sống. Chính phủ Li Băng cho biết hơn 300.000 người đã vượt biên từ Li Băng sang Syria trong 10 ngày qua để tránh chiến dịch ném bom của Israel. Tuy nhiên, đến sáng 4/10, họ nghe tin, Masnaa, cửa khẩu biên giới chính sang Syria, đã bị Israel ném bom, sau khi quân đội Israel cáo buộc Hezbollah đang sử dụng cửa khẩu này để tuồn vũ khí vào Li Băng. Trong khi đó, Rasha Jabr, một nhà tư vấn 39 tuổi làm việc trong lĩnh vực nhân đạo, đang loay hoay tìm chỗ trên chuyến bay cho cô và con gái. Chồng cô khuyên cô thu dọn đồ đạc và ra sân bay lúc 6 giờ sáng hàng ngày để chờ, với hy vọng có ai đó không lên chuyến bay và họ sẽ được thế vào. Cuối cùng, thông qua một đại lý du lịch, cô đã tìm được chỗ ngồi trên chuyến bay tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. "Tôi đang ở sân bay khi họ ném bom, chỉ nghĩ liệu họ có đánh bom máy bay không?", Jabr vẫn lo lắng khi chờ lên máy bay.