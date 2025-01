Hành trình nghị lực vượt qua những ngày 'u tối' và lời cảm ơn của cậu học trò mồ côi cha

Trần Tăng Minh, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã bộc bạch về hành trình nghị lực vượt qua những ngày “u tối”: "Gia đình tôi vốn phải chống chọi với nhiều khó khăn từ khi bố ra đi quá sớm, để lại mẹ tôi một mình với đôi vai nặng gánh trách nhiệm nuôi nấng hai anh em”. Trong bài dự thi Cuộc thi viết và bình chọn Trường học hạnh phúc năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, em Trần Tăng Minh, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã kể về hoàn cảnh gia đình và hành trình em vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của mình. Bài dự thi xúc động của Tăng Minh đã lọt Top 50 bài viết ấn tượng Cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" - năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam phát động. Tăng Minh (thứ 2 từ trái sang) được vinh danh trong Top 50 thí sinh có bài viết ấn tượng nhất Cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" - năm 2024. Mở đầu bài thi của mình, Tăng Minh viết: “Gia đình tôi vốn phải chống chọi với nhiều khó khăn từ khi bố ra đi quá sớm, để lại mẹ tôi một mình với đôi vai nặng gánh trách nhiệm nuôi nấng hai anh em. Mẹ tôi - người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đã một ngày yếu đuối đi theo năm tháng, vẫn không ngừng lao động khó nhọc để lo cho chúng tôi từng bữa cơm, từng manh áo". Kể về hành trình của mình, Tăng Minh cho biết: "Sự thiếu thốn chồng chất không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng không để lộ sự mệt mỏi, vì sợ chúng tôi lo lắng. Vì vậy, như một cú đánh mạnh của số phận, cơn bão số 3 ập đến, càn quét mọi thứ trên đường đi của nó, trong đó có mái nhà đơn sơ của chúng tôi”. Bài dự thi xúc động của thí sinh Tăng Minh. Cuối bài, Tăng Minh chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình của mình và những người đã đồng hành cùng em: “Tôi thầm biết ơn vì trong cuộc đời mình tôi đã may mắn gặp được những người thầy cô tuyệt vời đến vậy. Họ không chỉ trang bị cho tôi kiến thức, mà còn trao tặng cho tôi những bài học quý giá về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, mình phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, không chỉ đền đáp công lao của mẹ mà còn để trở thành một người xứng đáng với những gì thầy cô đã dành cho tôi. Bằng cả trái tim, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô. Họ đã giúp tôi vượt qua nỗi đau, tìm lại niềm tin vào cuộc sống và thắp sáng hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Và tôi sẽ mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp đó trong tâm trí và trái tim của mình". Sự động viên, san sẻ kịp thời của thầy cô và bạn bè tới gia đình Tăng Minh khi gia đình phải hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 cuối năm 2024. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn với cậu học trò nhỏ. Trường THPT Nguyễn Khuyến (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - nơi Tăng Minh đang theo học, vừa vinh dự lọt vào Top 100 "Trường học hạnh phúc" năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức. Được học tập và trưởng thành dưới mái trường Nguyễn Khuyến, nơi luôn ngập tràn tình thầy trò và sự sẻ chia giữa bạn bè, Tăng Minh cảm nhận rõ rệt giá trị của một môi trường giáo dục không chỉ cung cấp tri thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần, là nguồn động viên vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho em trên con đường học tập và cuộc sống. Tăng Minh chia sẻ, giải thưởng tại Cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" năm 2024 đã trở thành động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho em để không ngừng nỗ lực trong học tập và cuộc sống, với mong muốn không phụ lòng tin yêu của những người luôn đồng hành và yêu thương mình.