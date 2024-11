Hành trình đội mưa tìm kiếm 2 phi công vụ rơi máy bay ở Bình Định

Dù thời tiết có mưa rất to nhưng sau nhiều giờ cố gắng, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 2 phi công trong vụ tai nạn máy bay quân sự tại Bình Định. 1h sáng 7/11, Trung tá Nguyễn Hồng Quân - Chủ nhiệm bay Trung đoàn không quân 940 được đồng đội đưa về điểm tập kết tại khu du lịch Hầm Hô (Tây Sơn, Bình Định) để kiểm tra sức khỏe. Trước đó, 23h50 đêm 6/11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 940 đã được lực lượng chức năng đưa về điểm tập kết trên. Sau khi thay đồ và kiếm tra sức khỏe, Đại tá Sơn và Trung tá Quân được đồng đội hỏi thăm, động viên. Cả 2 phi công sức khỏe ổn định. Như vậy, sau hành trình dài nỗ lực tìm kiếm trong mưa, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa cả hai phi công gồm Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Trung tá Nguyễn Hồng Quân ra khỏi vị trí bị nạn ở vùng núi xã Tây Phú (huyện Tây Sơn). Cụ thể, khoảng 22h, lực lượng chức năng đã tìm được Đại tá phi công Nguyễn Văn Sơn (giữa) tại vùng núi xã Tây Phú. Lúc này, Đại tá Sơn hơi mệt vì dầm mưa quá lâu. Lúc 19h57 phút, các lực lượng chức năng đã tìm thấy Trung tá Nguyễn Hồng Quân (giữa) tại khu vực núi thuộc xã Tây Phú, tiến hành sơ cứu và đưa phi công ra khỏi vị trí gặp nạn. Xe cứu thương chuyên dụng có mặt tại khu du lịch Hầm Hô (Tây Sơn, Bình Định) để sẵn sàng đưa 2 phi công đến bệnh viện. Chiều tối 6/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin từ điện thoại di động của Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân. Sau đó, các lực lượng họp khẩn cấp khoanh vùng. Sau khi có tín hiệu của 2 phi công, nhà mạng đã kiểm tra lịch sử thuê bao của 2 phi công và phát hiện ra khu vực nghi ngờ phi công nhảy dù. Đồng thời, thực hiện các giải pháp kỹ thuật như xoay chỉnh hướng và góc ngẩng anten, tăng công suất phát tối đa của các trạm phục vụ, tận dụng các giải pháp phát sóng băng tần thấp để ưu tiên tập trung tăng cường hướng phủ sóng để xác định đúng vị trí. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt tại xã Tây Phú (huyện Tây Sơn) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm phi công mất tích. "Mục tiêu là phải nhanh chóng tìm kiếm người mất tích nhanh nhất có thể và đảm bảo an toàn cho các phi công" - Trung tướng Sơn chỉ đạo. Hàng trăm chiến sĩ tất bật, ăn vội bữa tối rồi lên đường hành quân tìm kiếm. Mỗi tổ công tác tìm kiếm có lực lượng kiểm lâm dẫn đường. Dù thời tiết Bình Định mưa nặng hạt nhưng cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 2 cùng lực lượng tại chỗ đã hành quân vào rừng tìm hai phi công trong vụ rơi máy bay Yak-130. Cùng với đó, những chiếc xe tải chở quân của Sư đoàn 2, Quân khu 5, từ tỉnh Gia Lai đã cơ động tới khu nhà xưởng tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn để tìm kiếm phi công vụ rơi máy bay. Một cán bộ xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn cho hay, ngay khi được lệnh hỗ trợ dẫn đường cho bộ đội, xã đã tập trung lực lượng hơn chục người am hiểu địa bàn để chia hai mũi tìm kiếm trong đêm. "Dù thời tiết không ủng hộ nhưng bằng mọi giá, chúng tôi sẽ đẫn đường suốt đêm để tìm kiếm 2 phi công" - vị cán bộ nói. Ngay chiều 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có mặt tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay quân sự bị rơi. Sáng 6/11, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, với máy bay Yak-130 (số hiệu 210D). Máy bay bay bài 208, bay đường dài- không vực - xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp, do Đại tá Nguyễn Văn Sơn bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân bay buồng sau. Máy bay cất cánh lúc 9h55 sáng đến 10h38 sáng khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10h51 phút tại khu vực Trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định.