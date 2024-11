Hành trình 1.000km 'phượt' cùng ô tô cổ Honda Prelude của dân chơi xe Sài Gòn

Chiếc Honda Prelude đời 1988 mang phong cách JDM của một dân chơi xe Sài Gòn đã có chuyến đi "xuất ngoại" đầu tiên trong hành trình 1.000km "phượt" xuyên 3 nước Đông Nam Á cùng 5 chiếc xe ô tô cổ khác. Anh Nguyễn Tiến Hưng, hiện sinh sống tại TP. HCM, là một thành viên của Câu lạc bộ xe ô tô cổ Sài Gòn (Saigon Classic Car Club). Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh, anh Hưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng đam mê mãnh liệt với xe mô tô và ô tô cổ điển. Trong suốt hơn 10 năm qua, anh đã sưu tầm cho mình gần 10 chiếc ô tô thuộc dòng bán cổ điển và luôn tìm kiếm cơ hội chinh phục những con đường mới cùng những "xế cưng" của mình. Khi biết đến lễ hội xe tại Thái Lan, anh Hưng nhanh chóng đăng ký tham gia, quyết không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm độc đáo cùng Saigon Classic Car Club. Lựa chọn cho chuyến đi lần này là chiếc Honda Prelude đời 1988 phong cách JDM, một trong hai chiếc hiếm hoi còn lại ở Việt Nam. Dù chỉ là xe hai cửa với động cơ 2.0, Prelude nổi bật với thiết kế độc đáo và công nghệ lái bốn bánh tiên tiến của Honda, đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ và linh hoạt. Chuyến du ngoạn xa đầu tiên của chiếc xe bán cổ điển đến từ Nhật Bản. Ảnh: Phùng Anh Tuấn Ra mắt lần đầu vào năm 1978, Honda Prelude được thiết kế để cạnh tranh với các mẫu xe thể thao khác đến từ châu Âu và Mỹ. Mẫu xe này nhanh chóng nổi bật nhờ vào sự kết hợp giữa hiệu suất vượt trội và thiết kế tinh tế. Đến năm 1988, Honda đã tiếp tục phát triển và cải tiến dòng Prelude sang thế hệ thứ 3, mang đến những công nghệ đột phá. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của phiên bản 1988 là hệ thống lái bốn bánh (4WS), công nghệ tiên tiến thời đó, giúp cải thiện đáng kể khả năng điều khiển và độ ổn định của xe. Động cơ 2.0 lít đi kèm hộp số sàn hoặc tự động, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và trải nghiệm lái mượt mà. Thiết kế khí động học với những đường nét sắc sảo đã giúp Prelude 1988 không chỉ tối ưu hóa khả năng vận hành mà còn mang đến vẻ ngoài thể thao, cuốn hút. Xe đã chinh phục được trái tim của nhiều tín đồ xe cổ điển nhờ vào sự hoàn thiện trong cả hiệu suất lẫn thẩm mỹ, qua đó củng cố vị thế của Honda trong ngành công nghiệp ô tô. Trong suốt quá trình phát triển, Honda Prelude đã xây dựng một cộng đồng người hâm mộ trung thành xuyên các quốc gia. Trước chuyến hành trình dài ngày, anh Hưng kỹ lưỡng chuẩn bị cho "người bạn đường" của mình. Anh đưa chiếc xe Honda Prelude đến vài garage để thực hiện kiểm tra chéo. So với những chiếc xe khác trong đoàn thì chiếc xe Honda Prelude chỉ là "em út". Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy Chặng đầu tiên từ TP Hồ Chí Minh tới Xiêm Riệp, Campuchia, dài khoảng 460 km, đã diễn ra suôn sẻ. Chiếc xe vận hành rất ổn định, không gặp bất kỳ trục trặc nào. Tại Ăngkor Wat, anh Hưng và chiếc xe đã có những trải nghiệm khó quên tại di sản thế giới này. Tuy nhiên, khi tiếp tục hành trình từ Campuchia sang Thái Lan, xe bắt đầu gặp sự cố. Tại Khao Yai (Thái Lan) đoàn phải nhờ đến garage địa phương để xử lý trục trặc về đường ống dẫn dung dịch làm mát và một vài vấn đề nhỏ khác. Rất may là sau đó, xe lại tiếp tục hành trình đến lễ hội xe tại Buri Ram, cách đó 250 km. Trục trặc đầu tiên khiến chiếc xe phải được đưa đến garage sửa xe tại Khau Yai (Thái Lan). Chủ garage là một người tật nguyền đã rất nhiệt tình hỗ trợ sửa chữa cho chiếc xe. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy Theo quy định của ban tổ chức, mọi thành viên muốn tham gia đua chuyên nghiệp trong lễ hội xe phải trải qua khóa huấn luyện để đảm bảo tuân thủ quy định và an toàn. Mặc dù bị cảm, anh Hưng vẫn tuân thủ đầy đủ quy định trước khi tham gia đường đua. Trong lần đầu tiên đối diện thử thách cùng nhiều tay đua bán chuyên và chuyên nghiệp từ Thái Lan và các quốc gia lân cận, anh Hưng chọn cách tiếp cận an toàn, giữ tốc độ ở mức tối ưu. Hoàn thành đường đua với kết quả đạt yêu cầu, anh vui mừng và quyết tâm sẽ trau dồi thêm kỹ năng khi trở về Việt Nam để có thể tham gia vào những giải đua tương tự trong tương lai. Trải nghiệm đầu tiên với đường đua chuyên nghiệp. Ảnh: Phùng Anh Tuấn Chiếc xe Honda Prelude chuẩn bị vào đường đua, ảnh: Phùng Anh Tuấn Đường đua chuyên nghiệp đã mang lại trải nghiệm cho cả tay đua và những người chỉ tham gia chạy diễu hành. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy Chia sẻ về đam mê xe, anh Hưng quan niệm khi sống hết mình với đam mê, cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Anh Hưng bày tỏ mong muốn rằng pháp luật Việt Nam sẽ sớm có những điều chỉnh liên quan đến xe đua thể thao và quản lý xe cổ, xe bán cổ theo xu hướng chung của thế giới. Anh mong muốn có những quy định rõ ràng về độ chế xe an toàn, hợp pháp, cho phép những chiếc xe lâu đời thay thế cỗ máy già nua bằng những động cơ mới, vừa đáp ứng yêu cầu luật định vừa đảm bảo sức mạnh và công suất cần thiết.