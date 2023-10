Hành hung con nợ để đòi tiền, chủ cửa hàng gas cùng 3 nhân viên bị bắt giữ

Trong chiều 9/10, anh Bốp đến Công an phường Xuân Hà trình báo sự việc, đồng thời đến bệnh viện điều trị trong tình trạng bầm tím ở mắt, sưng đỏ ở vùng đầu, xây xát ở cổ.

Nhóm người tham gia bắt giữ, trói anh Bốp.

Xác định các hành vi trên của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”, Công an quận Thanh Khê hướng dẫn Công an phường Xuân Hà lập hồ sơ, bàn giao vụ việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và đơn vị này đã triệu tập, tạm giữ các đối tượng gây án để điều tra, xử lý.

CHÂU THƯ