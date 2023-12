Hành hạ cha tới chết, ra tòa nghịch tử loanh quanh chối tội

Một lát sau quay lại thì phát hiện thấy ông Bảng bị trào bọt mép, cắn lưỡi nên anh ta lấy tua vít nhét vào miệng cha, đồng thời dùng 2 tay vuốt vào 2 bên vùng cổ của cha. Một lúc sau ông Bảng tử vong.

Thấy cha đã qua đời, Khoa lấy chăn đắp lên người rồi gom đồ dùng cá nhân, một số miếng kim loại màu vàng, nhẫn vàng, bạc rồi khóa cửa bỏ đi.

Sau khi gây án, Khoa gọi điện thoại cho anh C. (con nuôi của mẹ Khoa) kể lại sự việc. Sau đó, anh C. đã nhờ người điện thoại báo cho công an.

Theo kết luận giám định tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của ông Bảng là do ngạt cơ học do chèn ép đường hô hấp trên ở vùng cổ kèm đa chấn thương phần mềm.