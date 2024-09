Hành động đẹp của Mỹ Tâm và chiếc túi 'lạ' nữ ca sĩ bất ngờ nhận được

Trong buổi đi thăm Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TPHCM), ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi mang chiếc túi "lạ" xinh xắn và giản dị. Ca sĩ Mỹ Tâm rủ một số người hâm mộ đến thăm các nghệ sĩ lão thành và người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TPHCM). Sau khi nghệ sĩ Ngọc Bê qua đời, Trung tâm chỉ còn 6 nghệ sĩ gồm: Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lam Sơn, Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân. Mỹ Tâm giữ đúng lời hứa với các cô, chú từ lần thăm trước đó vào đầu tháng 2, ngoài ra nhân dịp tết Trung thu và ngày giỗ Tổ nghiệp sân khấu sắp đến. Ca sĩ trao quà gồm sữa, bánh trung thu và một bao lì xì. Cô dành nhiều thời gian hỏi han, trò chuyện với từng người. Khi Mỹ Tâm đến chào hỏi, nghệ sĩ Mạc Can nhầm cô với người "đến nhà thăm hỏi, gửi tiền và quà mỗi tháng". Thực tế, nhân viên này cũng tên Tâm, được ca sĩ cử đến.

Khoảnh khắc hài hước Mạc Can "xin" được cất ngay bao lì xì. Clip: Hòa Phạm Mỹ Tâm ân cần động viên nghệ sĩ Ngọc Đáng. Tháng 6 vừa qua, bà bị ngã nứt xương chậu, không thể hồi phục nên mất khả năng đi lại. Ban đầu, Ngọc Đáng không nhận ra Mỹ Tâm, trò chuyện hồi lâu mới nhớ. Trước khi rời đi, Mỹ Tâm hứa sẽ trở lại thăm các cô chú dịp gần nhất. Theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm, Mỹ Tâm tiếp tục đến thăm người cao tuổi tại một căn khác. Họ mừng khi lần đầu gặp "Họa mi tóc nâu" ngoài đời, khen cô "trẻ đẹp hơn trên TV". Một cụ bà bộc bạch rất vui khi "được sờ Mỹ Tâm thoải mái".

Mỹ Tâm hát bài "Tình cờ" theo yêu cầu của các cụ bà. Clip: Hòa Phạm Một cụ tặng Mỹ Tâm chiếc túi giản dị tự đan. Ca sĩ kêu lên: "Trời ơi, con chưa cho cô cái gì mà cô đã tặng quà con rồi", sau đó cởi túi đang đeo, thay bằng chiếc túi này và mang suốt buổi thăm hỏi. Mỹ Tâm vui vẻ trò chuyện với người cao tuổi tại đây. Cô tròn mắt khi nghe nhân viên trung tâm giới thiệu một cụ bà từng thuộc lực lượng biệt động tại Sài Gòn. Một cụ khác khoe từng được nghệ sĩ Trường Giang đến thăm và nấu ăn, "Họa mi tóc nâu" liền gật gù khen đồng nghiệp nấu ngon. Theo VietNamNet