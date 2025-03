Hãng xe Pháp 'hồi sinh' mẫu xe huyền thoại trong phim 007 với giá phổ thông?

Mẫu Citroën DS, sản xuất từ giữa những năm 1950 đến 1970, cũng là một biểu tượng cổ điển khác có thể được hồi sinh.

Trong khi đó, mẫu 2CV từng góp mặt trong bộ phim James Bond For Your Eyes Only (1981), với một phân cảnh đầy kịch tính: Bond nhảy lên ghế hành khách của chiếc 2CV màu vàng thuộc về Melina Havelock, lao vun vút qua những con đường núi quanh co, bị truy đuổi bởi đàn em của Hector Gonzalez trên hai chiếc Peugeot 504 sedan.

Cuối cùng, Bond nắm quyền điều khiển và chiếc 2CV trải qua một màn rượt đuổi gay cấn: băng qua vườn ô liu, lao qua đường, nhảy qua một chiếc Peugeot đang truy đuổi và va chạm bánh sau bên phải vào nóc xe sedan.