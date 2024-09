Hàng vạn người đổ về Hải Phòng xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 21/9, hàng vạn người đã đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để xem 16 "ông trâu" thi đấu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024. Tham gia Lễ hội chọi trâu năm nay gồm 16 trâu đến từ các phường của quận Đồ Sơn (Hải Phòng), trong đó mỗi phường 2 trâu và 4 chủ trâu đạt giải nhất, nhì, đồng giải ba năm 2023 mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất. Ban Tổ chức lễ hội quận Đồ Sơn đã tiến hành kiểm tra trâu 3 đợt nhằm đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của trâu chọi theo tiêu chí của quy chế tổ chức lễ hội. Hàng vạn người đã đến xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024 (Ảnh: Đàm Thanh). Trải qua các trận đấu, trâu số 4 đến từ phường Hải Sơn của ông Lưu Đình Khang đã xuất sắc giành chức vô địch, trâu số 7 đến từ phường Ngọc Xuyên của ông Nguyễn Ngọc Hùng giành giải nhì. Trâu số 10 đến từ phường Minh Đức của ông Lưu Đình Toàn Quyền và trâu số 13 đến từ phường Hợp Đức của ông Trần Thanh Liêm cùng giành giải ba. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao giải cặp trâu chọi hay nhất cho trâu số 14 đến từ phường Vạn Hương của ông Đinh Xuân Thủy và trâu số 13 đến từ phường Hợp Đức của ông Trần Thanh Liêm. Ban Tổ chức cũng trao giải trâu có miếng đánh hay nhất cho trâu số 13 đến từ phường Hợp Đức của ông Trần Thanh Liêm. Theo truyền thống hàng năm, Lễ hội chọi trâu được tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch. Năm nay, do chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão Yagi, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã xin chuyển lịch tổ chức phần hội vào sáng 21/9. Các nội dung phần lễ của Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2024 vẫn được tổ chức theo thời gian và nghi thức truyền thống. Hai trâu thi đấu trận chung kết (Ảnh: Đàm Thanh). Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống, gắn liền với tục thờ cúng thủy thần và hiến sinh đã có từ rất lâu đời của người dân miền biển Đồ Sơn. Lễ hội lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Theo các nhà nghiên cứu, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hóa nông nghiệp vùng đồng bằng với những yếu tố văn hóa của cư dân ven biển. Lễ hội đã trở thành di sản văn hóa quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng. Với ý nghĩa và giá trị nhân văn đó, năm 2012, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia".