Hàng trăm cảnh sát truy bắt phạm nhân trốn trại ở Thanh Hóa

Ngoài ra, đến sáng nay, lực lượng công an tỉnh, lực lượng công an Trại 5 - thuộc Cục C10 - Bộ Công an và toàn bộ lực lượng công an các xã bao vây toàn bộ khu vực rừng sến Tam Quy để truy tìm đối tượng”, Lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Trước đó, ngày 3/4, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn khỏi trại giam số 5 (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Phạm nhân mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Khi bỏ trốn, phạm nhân này đã cướp một xe taxi để trốn chạy. Sau đó đối tượng bỏ lại chiếc xe trên địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa rồi bỏ trốn.