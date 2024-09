Hãng tin AFP bị tấn công mạng

AFP đã thông báo cho cơ quan chức năng Pháp về vụ việc, song hiện chưa biết động cơ và bên nào đứng sau cuộc tấn công mạng này. Ngày 28/9, hãng thông tấn AFP xác nhận đã bị tấn công mạng khiến một phần hệ thống cung cấp tin tức cho khách hàng bị ảnh hưởng. Trong thông báo trên trang chủ, AFP cho biết trong ngày 27/9, hãng phát hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống công nghệ thông tin của mình. AFP đã thông báo cho cơ quan chức năng Pháp về vụ việc, song hiện chưa biết động cơ và bên nào đứng sau vụ tấn công mạng nói trên. Các nhóm kỹ thuật của AFP đang phân tích và xử lý sự cố với sự hỗ trợ của Cơ quan Quốc gia về An ninh Hệ thống Công nghệ thông tin của Pháp (ANSSI). Hãng khẳng định hoạt động của phòng tin tức và các dịch vụ cung cấp tin tức trên toàn cầu vẫn diễn ra bình thường. Trước đó, vào tháng 8, giới chức Pháp đã ghi nhận hơn 140 vụ tấn công mạng trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris, tuy nhiên không có sự cố nào gây gián đoạn các cuộc thi. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Anssi cho biết, từ ngày 26/7 đến 11/8, họ đã nhận được 119 báo cáo về các “sự cố an ninh” ít ảnh hưởng và 22 vụ tấn công thành công nhằm vào hệ thống thông tin của các tổ chức chính phủ, cơ sở hạ tầng thể thao, giao thông và viễn thông.