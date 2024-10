Hàng thải bỗng nở hoa, Man Utd đang "ném tiền qua cửa sổ"?

McTominay, Greenwood hay Jadon Sancho đều tỏa sáng rực rỡ sau khi rời Man Utd. Liệu chăng CLB quá phí phạm tài năng và đang ném tiền qua cửa sổ vô ích? Những bông hoa nở sau khi bị vùi dập Trước thềm mùa giải này, Sancho đã xuống nước xin lỗi HLV Ten Hag về mâu thuẫn ở mùa giải trước. Những tưởng, đó là cánh cửa mở ra thời kỳ tốt đẹp hơn cho tiền đạo người Anh ở Man Utd nhưng thực tế, mọi thứ chẳng khác gì trước. Sancho vẫn trở thành người thừa trong chiến thuật của HLV Ten Hag. Sau khi rời Man Utd, Sancho tỏa sáng ở Chelsea (Ảnh: Getty). Việc Sancho chuyển tới Chelsea theo dạng cho mượn là điều dễ hiểu. Thêm một lần, ngôi sao sinh năm 2000 cho thấy Ten Hag đã sai lầm. Trong màu áo The Blues, Sancho lại tung hoành giống như cách anh làm ở Dortmund mùa giải trước. Trong cả ba trận ra sân cho Chelsea, Sancho đều đặt dấu ấn với 3 đường kiến tạo thành bàn. Con số này ngang bằng thành tích tốt nhất của Sancho trong một mùa giải cho Man Utd. Tương tự như Sancho, McTominay cũng đang tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ ở Napoli dưới sự dẫn dắt của HLV Conte. Trong hai trận gần nhất gặp Palermo (Coppa Italia) và Monza (Serie A), McTominay đều đặt dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Điều quan trọng, McTominay đang tái sinh trong vai trò mới, đó là vị trí hộ công. Đây là vị trí anh đã thi đấu tốt ở đội tuyển Scotland nhưng lại rất ít khi được sử dụng tại Man Utd, trừ một vài trận CLB rất cần bàn thắng. Bên trời Pháp, Mason Greenwood cũng tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ nhất kể từ sau khi vướng vào vụ bê bối hiếp dâm. Sau 6 trận ra sân ở Ligue 1, tiền đạo sinh năm 2001 đã có tới 5 pha lập công cho Marseille. Chỉ vài tháng trước, Greenwood vẫn còn bị xem là kẻ bỏ đi ở Man Utd. McTominay làm đau lòng CĐV Man Utd khi hôn lên logo Napoli sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty). Không ít CĐV Man Utd đã cảm thấy nuối tiếc khi chứng kiến những "kẻ bỏ đi" này bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ. Trong khi đó, những tân binh Ten Hag mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024 đều gây thất vọng lớn. Thống kê cho thấy, dưới triều đại của Ten Hag, Man Utd đã chi hơn 700 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Tính riêng trong mùa giải này, con số ấy vào khoảng 200 triệu bảng. Thế nhưng, ngay cả khi thay máu gần như toàn bộ đội hình so với thời HLV Solskjaer, Ten Hag vẫn loay hoay xây dựng và chưa tìm ra triết lý phù hợp cho Man Utd. Man Utd quá nuông chiều Ten Hag? Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Ban lãnh đạo Man Utd trao cho HLV Ten Hag toàn quyền mua sắm và thậm chí sẵn sàng chi tiền mang về những tân binh từ rất sớm, giúp cho HLV người Hà Lan có thời gian lắp ghép đội hình. Cần nói thêm rằng, trong số những HLV gần đây của Man Utd, Ten Hag là người được nuông chiều nhất. Ông được trao quyền lực để "đá" C.Ronaldo ra khỏi Old Trafford (điều mà Solskjaer hay Rangnick không làm được). Bên cạnh đó, Sancho cũng bị đẩy khỏi Man Utd mùa giải trước vì "lệch sóng" với Ten Hag. Dù vậy, sau tất cả, trận thua 0-3 trước Tottenham vừa qua giống như cú tát nặng nề giáng vào tham vọng của Man Utd. Ten Hag dường như quá máy móc và đặt cái tôi của mình lên trên tất cả. Nhưng điều đó không thể giúp Man Utd trở thành cỗ máy chiến thắng. Có thể, việc có quá ít kinh nghiệm làm việc ở cấp độ cao nhất khiến cho HLV người Hà Lan chưa thực sự quản trị tốt công việc của mình. Đã đến lúc Man Utd sa thải HLV Ten Hag. Mọi thứ đã chạm giới hạn của Ban lãnh đạo đội bóng (Ảnh: Getty). Lấy ví dụ ở trường hợp của McTominay. Hãy nghe những gì cầu thủ này nói về HLV Conte ở Napoli: "Ông ấy đã thắp lên ngọn lửa trong tôi. Nó thúc đẩy tôi hết sức có thể". Có thể thấy, Ten Hag có vẻ như không quá quan tâm tới cảm xúc, tâm tư của các cầu thủ. Về khoản này, Conte xứng đáng là bậc thầy. Trong khi Ten Hag cố gắng "gò bó" McTominay ở phía dưới hàng tiền vệ, Conte cho phép cầu thủ này tự do hơn trong vai trò hộ công. Giải thích về điều này, HLV người Italy nói: "Tôi nhận thấy máu ghi bàn ở bên trong Scott. Cậu ấy rất giỏi trong việc tiến về phía trước nhờ kỹ thuật, chiều cao và thể lực tốt". Nên nhớ, ở đội tuyển Scotland, McTominay đã được trao vai trò tương tự như ở Napoli hiện tại. Cầu thủ này đã trở thành cỗ máy săn bàn thực sự ở đội tuyển quốc gia. Tương tự là trường hợp của Sancho. Không phải ngẫu nhiên, tiền đạo này vẫn đều đặn tỏa sáng mỗi khi rời khỏi Man Utd, kể cả ở trong môi trường Ngoại hạng Anh. HLV Enzo Maresca, người chưa từng làm việc ở giải đấu cao nhất nước Anh, đã nhìn ra điểm mạnh của Sancho: "Đó là mẫu cầu thủ chạy cánh khác hoàn toàn so với những đồng đội ở vị trí tương đồng tại Chelsea. Cậu ấy có thể chiến thắng trong các tình huống một đối một, biết tạo cơ hội và ghi bàn". Maresca đã giúp Chelsea hỗn độn hồi sinh chỉ trong thời gian ngắn, nhờ biết cách lắng nghe từng cầu thủ. Vì vậy, chẳng có lý do biện minh cho Ten Hag sau hơn hai năm làm việc ở Man Utd. Một số tiền rất lớn tiếp tục bị Man Utd ném ra một cách vô nghĩa. Giờ là lúc Ban lãnh đạo đội bóng cần một động thái dứt khoát với Ten Hag.