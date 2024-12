Hãng ô tô Malaysia ra mắt xe điện đầu tiên

Nhà sản xuất ô tô nội địa Malaysia - Proton mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên mang tên eMas 7. Tuy nhiên, eMas 7 không phải sản phẩm do Proton tự phát triển. Thay vào đó, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này là phiên bản rebadge (đổi logo) của mẫu Geely Galaxy E5. Vì vậy, thiết kế và trang bị của hai mẫu xe có nhiều điểm tương đồng. Proton eMas 7 có giá khởi điểm 109.800 ringgit (khoảng 627 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn Prime. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Premium được bán với giá 123.800 ringgit (khoảng 707 triệu đồng). Cả hai phiên bản của Proton eMas 7 đều sử dụng động cơ điện đặt trước với công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Xe có thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây, vận tốc tối đa 175 km/h. Xe được trang bị bộ pin LFP có dung lượng lần lượt 49,52 kWh và 60,22 kWh. Quãng đường di chuyển tương ứng là 345 km và 410 km (theo chuẩn WLTP). Xe có tích hợp sạc nhanh DC với công suất 100 kW trên bản Premium trong khi bản Prime chỉ hỗ trợ 80 kW. Về thiết kế, eMas 7 có kiểu dáng với nhiều đường nét mềm mại, tối ưu tính khí động học. Xe được định vị ở phân khúc SUV hạng C, với kích thước dài 4.615 mm, rộng 1.901 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Hệ thống treo MacPherson ở phía trước và đa liên kết phía sau. Phiên bản Prime được trang bị mâm 18 inch với lốp Giti 225/55, trong khi Premium sử dụng mâm 19 inch với lốp Goodyear 235/50. Nội thất của eMas 7 tương tự như mẫu Geely Galaxy E5. Điểm nhấn bao gồm vô lăng hai chấu, màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình HUD 13,8 inch trên bản Premium. Xe tích hợp hệ điều hành Flyme OS tiêu chuẩn, dùng để điều khiển các chức năng như điều hòa, chế độ lái, cửa sổ trời, rèm và cả ADAS. Một số trang bị tiện nghi khác gồm ghế bọc da tổng hợp, cổng USB-C, sạc không dây, cốp điện, ghế trước thông gió, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 16 loa Flyme Sound Wanos (bản Premium). Ngoài ra, Proton eMas 7 còn có 33 ngăn chứa đồ cùng khoang hành lý thể tích 461 lít, có thể mở rộng đến 1.877 lít khi gập hàng ghế sau.

Về mặt an toàn, eMas 7 được trang bị hệ thống ADAS cấp độ 2 tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản. Các tính năng nổi bật gồm có kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của eMas 7 tại thị trường nội địa sẽ là BYD Atto 3. Mẫu xe này có giá khởi điểm là 149.800 ringgit, cao hơn khoảng 36% so với chiếc eMas 7 mới ra mắt. Proton kỳ vọng mức giá cạnh tranh của eMas 7 sẽ tạo đà để họ từng bước vươn lên dẫn đầu tại thị trường xe điện Malaysia, nơi Tesla và các thương hiệu Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Sau Proton, nhà sản xuất ô tô nội địa lớn nhất Malaysia là Perodua dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc đua xe điện vào năm tới. Đáng chú ý, hãng này cho biết sản phẩm ô tô điện đầu tiên của họ sẽ có giá dưới 100.000 ringgit (khoảng 571 triệu đồng). Lê Tuấn