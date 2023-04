Hàng nghìn sinh viên được 'phá rào' trong vụ lùm xùm chứng chỉ Aptis

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate" (tạm dịch Chứng chỉ Aptis Candidate có giá trị như Chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL - PV).

Nhà trường thông báo cho sinh viên được Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis trong giai đoạn trên liên hệ Hội đồng Anh để đề nghị cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ Aptis theo mẫu đính kèm của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT.