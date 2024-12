Hàng nghìn người đứng dưới ban công nhà Tuấn Hưng gần Hồ Gươm

Tối 15/12, ca sĩ Tuấn Hưng mời NSND Tự Long, ca sĩ Phan Đinh Tùng, Trương Thế Vinh, BB Trần... tới ban công nhà riêng của anh. Dàn nghệ sĩ hát, giao lưu với khán giả tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 19h đến 22h. Tuấn Hưng liên tục khóc khi được khán giả cổ vũ, hát theo các bài hit. Một ngày sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hưng Yên, ca sĩ Tuấn Hưng mời một số anh tài đến giao lưu tại góc ban công (Hàng Khay, Hà Nội). Anh liên tục nhắc mọi người giữ ấm, đảm bảo an toàn và tránh chen lấn xô đẩy. Tuấn Hưng hát ca khúc Đam mê mở màn chương trình. Tối 15/12, dù thời tiết Hà Nội trở lạnh và có mưa, hàng trăm người hâm mộ vẫn đổ về khu vực phía trước nhà của ca sĩ Tuấn Hưng để chờ đón dàn nghệ sĩ. Sự kiện được tổ chức chỉn chu, khán giả đứng thành bốn khu vực từ F1 đến F4. Từ 18h30, hàng chục tình nguyện viên có mặt để hỗ trợ người hâm mộ. Đúng 19h, ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện và trình diễn ca khúc mở màn. NSND Tự Long vừa thông báo gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn có mặt ở góc ban công. Anh cho biết mất giọng sau concert tối 14/12. Khán giả reo hò cuồng nhiệt, NSND Tự Long hát ru một đoạn trong ca khúc Mẹ yêu con. Dàn nghệ sĩ có mặt tại buổi giao lưu gồm Tuấn Hưng, NSND Tự Long, Neko Lê, BB Trần, Trương Thế Vinh, HuyR, Kay Trần... Các anh tài hát những ca khúc quen thuộc trong game show như Hỏa ca, Mưa trên phố Huế, Nét... Khán giả bật flash để cổ vũ dàn nghệ sĩ. Anh tài Tuấn Hưng kiêm luôn MC của chương trình. Tuấn Hưng nói anh thay đổi nhiều sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Từ một người luôn suy nghĩ để bản thân nổi bật, tự do làm điều mình thích, Tuấn Hưng biết nghĩ cho người khác hơn. Anh nói sẽ cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho khán giả. Ca sĩ Trương Thế Vinh hát Tình yêu hoa gió và Cánh hoa vụt mất. Khi Trương Thế Vinh xuất hiện, khán giả hét to biệt danh của anh là Shark Vinh. Đám đông hò reo, cổ vũ các nghệ sĩ. Nhiều người vừa đến xem concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12, lại đến góc ban công để nghe các anh tài hát. Chương trình khép lại bằng hit Tìm lại bầu trời của Tuấn Hưng. Theo Tiền Phong