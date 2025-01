Hàng nghìn người đội mưa tuyết xếp hàng chờ đón ông Trump

Hàng nghìn người ủng hộ ông Donald Trump đã xếp hàng trong thời tiết giá lạnh để được gặp tổng thống đắc cử trước thềm lễ nhậm chức. Những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump tập trung tại Capital One Arena hôm 19/1 (Ảnh: AFP). Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẵn sàng chờ đợi trong thời tiết giá lạnh, khi mưa và tuyết tiếp tục rơi, để tham dự cuộc mít-tinh chiến thắng tại thủ đô Washington vào ngày 19/1. "Tôi rất vui khi được ở đây để ủng hộ ông ấy. Hôm nay là một ngày dài, nhưng nhìn chung mọi người đều rất vui vẻ", Loren Stephenson, 40 tuổi, vừa nói vừa kéo chặt lá cờ Mỹ quanh đầu để che chắn khỏi mưa đá. Stephenson cho biết cô đã xếp hàng từ lúc 6h sáng để có thể vào bên trong nhà thi đấu Capital One Arena, nơi ông Trump có bài phát biểu mừng chiến thắng trước lễ nhậm chức hôm 20/1. Từng hàng dài người ủng hộ ông Trump đứng xung quanh các khu phố của người gốc Hoa ở Washington. Một số người thuộc lực lượng an ninh chỉ đường cho họ đến Capital One Arena, một sân vận động có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Một số người ủng hộ ông Trump cầm cờ Mỹ, trong khi những người khác mặc áo choàng có in hình khuôn mặt dính máu của ông trong vụ ám sát hụt vào năm ngoái cùng khẩu hiệu "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!" Nhiều người chờ đợi vào sự kiện của ông Trump bất chấp trời mưa tuyết (Ảnh: AFP). Một số xe đẩy bán hàng hóa liên quan đến ông Trump đã bán rất chạy. Những người bán hàng cho biết nhiệt độ giá lạnh đã khiến khăn quàng cổ và mũ len có "thương hiệu" Trump được săn đón. Nhiệt độ ở Washington giảm mạnh hôm 19/1 với tuyết rơi dày vào cuối buổi chiều. Nhiệt độ thậm chí còn xuống thấp hơn, kèm theo gió mạnh trong ngày 20/1. Trong điều kiện như vậy, lễ nhậm chức của ông Trump, dự kiến sẽ diễn ra tại Điện Capitol, đã được chuyển vào trong nhà. "Chúng tôi đã bỏ lỡ lễ nhậm chức nên tôi muốn ít nhất là được nhìn thấy ông ấy nếu tôi lái xe đến đây", Thomas Zacher, 23 tuổi, người đã đi từ Wisconsin đến Washington để tham gia cuộc mít-tinh, chia sẻ. Zacher cho biết đã bỏ phiếu cho ông Trump chủ yếu vì quan tâm tới tình hình kinh tế, trong bối cảnh lạm phát tăng vọt tại một số thời điểm trong 4 năm qua. Zacher cũng chỉ ra sức hút của ông Trump. "Sức hút của ông ấy, năng lượng của ông ấy. Thành thật mà nói, nếu không có ông Trump, tôi nghĩ rằng chính trị chỉ là thứ yếu trong suy nghĩ của nhiều người", Zacher nói thêm. Nhiều người xếp hàng chờ vào cuộc mít-tinh cũng đồng tình với quan điểm này. "Chúng ta cần một người chưa từng tham gia vào giới chính trị và đã bị chính trị làm cho thay đổi trong một thời gian dài", Kim Matthews, 50 tuổi, người đã đi từ Kentucky, cho biết. "Ông ấy không phải là người cả đời tham gia chính trường, ông ấy là một doanh nhân. Tôi nghĩ chính phủ cũng là một doanh nghiệp", bà nói thêm. Christina Overby, một nhân viên văn phòng 53 tuổi, kỳ vọng ông Trump sẽ bắt tay vào giải quyết các công việc ngay sau khi nhậm chức. "Ông ấy phải đưa chúng ta trở lại đúng hướng. Tôi xuất thân từ một gia đình lao động. Tôi thực sự không muốn những người từ các quốc gia khác đến đây và tước đi những cơ hội của những người như gia đình tôi", bà nói. Bà Overby kêu gọi ông Trump "sử dụng quân đội" để trục xuất người nhập cư. Đối với Overby, chỉ có một lý do để bà chịu đựng cái lạnh trong thời gian dài như vậy. "Tôi muốn gặp tổng thống của mình. Đó là lý do tôi ở đây", bà nhấn mạnh.