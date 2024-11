Hàng ngàn người đổ ra xem đua ghe Ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng nay 10/11, hàng ngàn người dân và du khách tấp nập hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hào hứng cổ vũ cho 12 đội tranh giải đua ghe Ngo Q.3 mở rộng lần II-2024. Sau tiếng còi hiệu xuất phát, hai đội vung chèo quyết liệt tranh tài. Những khúc cua đòi hỏi các đội thi phải khéo léo vượt qua, tránh bị lật thuyền. Niềm vui hân hoan chiến thắng của đội về nhất mùa giải đua ghe Ngo Q.3 lần II-2024. Sau 4 tiếng tranh tài quyết liệt và sôi nổi, đội ghe Ngo Siriavansa Thứ Ba (An Biên, Kiên Giang) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc đua với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Cuộc tranh tài với sự tham gia của 12 đội dự thi TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Gồm các đội Q.3, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM; Bình Dương, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng và Kiên Giang. Năm nay số lượng đội đua ghe ngo đã tăng thêm 4 đội so với lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái, 12 đội tranh giải đua ghe Ngo Q.3 mở rộng lần II-2024 gồm: Đội Dân quân tự vệ quận 3 (TP.HCM); đội Pitu khôsa răng sây (TP Cần Thơ); Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM; đội Candaransi quận 3 (TP.HCM); đội Tông Kim Quang (Bình Dương); đội Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer (TP Cần Thơ). Đội Khlang Ong (Châu Thành, Kiên Giang); đội Siriavansa Thứ Ba (An Biên, Kiên Giang); đội Ghe Ngo Điểm sinh hoạt tập trung Tông Kim Biên Kênh 30 (An Biên, Kiên Giang); đội Khlang Mương (Châu Thành, Kiên Giang); đội Xà Xiêm Mới (Châu Thành, Kiên Giang). Đội Pitu khôsa răng sây (TP Cần Thơ) đoạt giải ba. Đội Khlang Mương (Châu Thành, Kiên Giang) giải nhì. Đội Siriavansa Thứ Ba (An Biên, Kiên Giang) xuất sắc đoạt giải nhất. Lễ hội đua ghe Ngo Q.3 mở rộng lần II- 2024 với chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui” diễn ra hào hứng, sôi động với sự tranh tài quyết liệt trong suốt 4 giờ (từ 7 – 11g) trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ. Kết quả chung cuộc, đội Siriavansa Thứ Ba (An Biên, Kiên Giang) đoạt giải nhất; đội Khlang Mương (Châu Thành, Kiên Giang) giải nhì; đội Pitu khôsa răng sây (TP Cần Thơ) đoạt giải ba.