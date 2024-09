Hàng ngàn người đến xem bò khổng lồ chạy đua 'bắn khói'

Dưới sân đua, những đôi bò hùng hục lao đi trong làn nước bắn tung tóe. Tiếng hét uy lực của người điều khiển bò càng làm cho cuộc tranh tài thêm kịch tính. Cùng đó là dàn nhạc ngũ âm độc đáo phục vụ người dân, du khách. Các đôi bò thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua theo mã số bốc thăm, đôi thắng vào thi đấu vòng tiếp theo. Ảnh: Trung Hiếu - Duy Anh. Ngày 29/9, Hội đua bò Bảy Núi năm 2024 đã được tổ chức tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hội đua bò năm nay thu hút 64 đôi bò đến từ các địa phương: TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang), cùng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua theo mã số bốc thăm, đôi thắng vào thi đấu vòng tiếp theo. Với những giá trị văn hóa độc đáo, hội đua bò luôn rất hấp dẫn, kịch tính, vui tươi, trở thành ‘điểm nhấn” trong đời sống tinh thần của người dân An Giang. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn, Hội đua bò Bảy Núi là sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc của tỉnh, hướng đến chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; thiết thực chào đón Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm 192 năm thành lập tỉnh An Giang. Các đôi bò tập trung chuẩn bị so trận tranh tài quyết liệt. Ảnh: Hải Dương Đây còn là dịp quảng bá hình ảnh đua bò vùng Bảy Núi đến đông đảo người dân, du khách trong nước và thế giới. Từ hội đua bò, sẽ tạo động lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS Khmer tích cực tham gia tập luyện thể dục - thể thao Với yếu tố hấp dẫn vốn có, những trận đấu tại Hội đua bò Bảy Núi luôn diễn ra hấp dẫn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Có trực tiếp chứng kiến những màn tranh tài của các đôi bò, mới hiểu được tính chất độc đáo của lễ hội mang lại. Dưới sân đua, những đôi bò hùng hục lao đi trong làn nước bắn tung tóe. Tiếng hét uy lực của những người điều khiển bò càng làm cho cuộc tranh tài thêm kịch tính. Trên khu vực cổ vũ, khán giả hò reo vang dội để tiếp thêm sức mạnh cho những đôi bò đang lao về đích. Về chất lượng, Hội đua bò Bảy Núi năm 2024 đã có những màn so tài đỉnh cao, với những người điều khiển bò giàu kinh nghiệm và các đôi bò đã từng tham gia nhiều giải đấu. Trước đó, 2 địa phương ở vùng Bảy Núi là huyện Tri Tôn, TX. Tịnh Biên đều có những hội đua bò được tổ chức thường niên, nhằm phục vụ cộng đồng địa phương. Với TX. Tịnh Biên là Hội đua bò chùa Rô, trong khi huyện Tri Tôn là Hội đua bò truyền thống hàng năm, là những sự kiện nhận được sự quan tâm của người dân, du khách và cộng đồng nhiếp ảnh trong, ngoài tỉnh An Giang. Những giải đấu này là điều kiện để các đôi bò “thử lửa” trước khi bước vào Hội Đua bò Bảy Núi với quy mô lớn nhất trong năm. Các đôi bò sẽ có 2 vòng thi gồm vòng hô (chạy chậm) và vòng thả (chạy nhanh). Đôi nào về đích trước sẽ chiến thắng. Trường hợp đôi bò sau đạp lên được bừa của đôi bò chạy phía trước (vòng thả) thì xem như chiến thắng mà không cần hoàn thành hết đường đua. Ảnh: Ảnh: Trung Hiếu - Duy Anh. Đôi bò của ông Lê Văn Mới đoạt giải nhất. Ảnh: Trung Hiếu - Duy Anh. Để góp thêm phần sôi động, mang đến không khí vui tươi cho hội đua bò năm nay, UBND TX. Tịnh Biên bố trí dàn nhạc ngũ âm phục vụ người dân, du khách. Đây là yếu tố đặc biệt, giúp cho Hội đua bò Bảy Núi vừa mang tính vui tươi, vừa đậm tính văn hóa, để mọi người cảm nhận được bản sắc độc đáo của sự kiện này khi trực tiếp đến sân đua bò xã Vĩnh Trung dự khán.