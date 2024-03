Hàng loạt dự án BOT giao thông thua lỗ

Đơn cử, dự án BOT cầu Thái Hà chỉ đạt doanh thu khoảng 17% so với hợp đồng. Nguyên nhân dẫn đến doanh thu thấp gồm việc bị chậm thu phí (hoàn thành từ tháng 4/2018 nhưng đến tháng 1/2019 mới được thu); đường vành đai 5 Hà Nội kết nối trực tiếp với cầu Thái Hà chậm triển khai so với quy hoạch; phương tiện chọn đi qua cầu Hưng Hà song hành để không mất phí.

Trong số này, chỉ 4 dự án thu cao hơn so với hợp đồng. Còn lại 26 dự án đạt 70-100%, 19 dự án đạt 30-70% và 4 dự án đạt dưới 30%.

Bộ GTVT cho biết trong tổng số 66 dự án BOT giao thông do Bộ quản lý, có 53 dự án đang duy trì thu phí hoàn vốn.

Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới cũng chỉ đạt 17% doanh thu so với hợp đồng, do tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhà đầu tư phải dừng thu phí tại trạm quốc lộ 3.