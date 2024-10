Hàng loạt bang của Mỹ kiện TikTok

TikTok đối mặt với hàng loạt vụ kiện mới do 13 tiểu bang và thủ đô Washington DC của Mỹ đệ trình, cáo buộc mạng xã hội này gây hại và không bảo vệ người nhỏ tuổi. Các đơn kiện được trình lên toà án ở New York, California, thủ đô Washington DC và 11 tiểu bang khác, mở rộng cuộc chiến pháp lý mà nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc phải đối mặt ở Mỹ. Các bang cáo buộc TikTok sử dụng phần mềm gây nghiện, được thiết kế để cố giữ trẻ em xem càng lâu và thường xuyên càng tốt, không kiểm duyệt nội dung theo cách phù hợp. "TikTok nuôi dưỡng chứng nghiện mạng xã hội để tăng lợi nhuận cho công ty. TikTok cố tình nhắm vào trẻ em vì họ biết rằng trẻ em chưa có khả năng phòng vệ hoặc vạch ranh giới với các nội dung gây nghiện", Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho biết trong một tuyên bố. Các tiểu bang cho rằng TikTok tối đa hóa thời gian người dùng để thúc đẩy quảng cáo. "Những người trẻ tuổi đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần vì các nền tảng truyền thông xã hội gây nghiện như TikTok", Tổng chưởng lý New York Letitia James tuyên bố. Tuần trước, TikTok cho biết hoàn toàn không đồng ý với cáo buộc không bảo vệ trẻ em, khẳng định họ đã áp dụng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên và phụ huynh. Tổng chưởng lý Washington D.C. Brian Schwalb cáo buộc TikTok thực hiện hoạt động chuyển tiền không có giấy phép thông qua các tính năng live streaming (phát trực tiếp) và tiền ảo. "Nền tảng của TikTok được thiết kế nguy hiểm. Đây là sản phẩm gây nghiện có chủ đích, được thiết kế để khiến những người trẻ tuổi nghiện màn hình của họ", ông Schwalb nói trong một cuộc phỏng vấn. Đơn kiện của chính quyền Washington DC cáo buộc TikTok tạo điều kiện cho hành vi bóc lột tình dục người dùng chưa đủ tuổi thành niên, cho rằng tính năng phát trực tiếp và tiền ảo của TikTok "hoạt động giống như một câu lạc bộ thoát y trực tuyến không có giới hạn độ tuổi". Các bang Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Jersey, Bắc Carolina, Oregon, Nam Carolina, Vermont và Washington cũng đã nộp đơn kiện trong ngày 8/10. Tháng 3/2022, tám tiểu bang, trong đó có California và Massachusetts, cho biết đã mở một cuộc điều tra trên toàn quốc về tác động của TikTok đối với người dùng trẻ tuổi. Tháng 8 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ kiện TikTok với cáo buộc không bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Nhiều bang khác cũng đã kiện mạng xã hội này với cáo buộc tương tự. ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, đang đấu tranh để tránh nguy cơ ứng dụng này bị loại khỏi thị trường Mỹ. Bình Giang Theo Reuters