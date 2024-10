Hãng KIA bị khách hàng kiện tập thể vì cửa trượt trên mẫu Carnival gây kẹt tay

MỸ- Các khách hàng của KIA nộp đơn kiện tập thể vì lỗi sản phẩm và không được hãng sửa chữa triệt để sau khi triệu hồi. Trước đó, một số người được cho là bị gãy tay sau khi cánh cửa tự động của chiếc Carnival đóng sầm vào. Cửa trượt tự động là một trong những tiện ích hiện đại được thiết kế giúp việc đóng mở cửa được nhẹ nhàng và an toàn hơn, đặc biệt là khi chở trên xe những hành khách lớn tuổi hoặc trẻ em. Tuy nhiên, tính năng này có thể lại trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người sử dụng. Mới đây, một vụ kiện tập thể được nhiều khách hàng đệ trình đến Toà án bang Maryland (Mỹ) nhằm vào hãng xe Hàn Quốc KIA với nội dung "cửa trượt trên KIA Carnival gây ra thương tích nghiêm trọng cho cơ thể, gây nguy hiểm cho hành khách". Cụ thể, đơn kiện tập thể chỉ ra rằng, các mẫu xe Carnival sản xuất năm 2022 và 2023 được trang bị cảm biến chống kẹp bị lỗi được lắp dọc theo gioăng cao su ở mép cửa. Về lý thuyết, các cảm biến này được cho là có thể phát hiện mọi chướng ngại vật và ngăn không cho cửa đóng lại nếu có vật gì đó (hoặc ai đó) cản đường. Tuy nhiên, cảm biến chống kẹp của Carnival thường không nhận ra chướng ngại vật, khiến cách duy nhất để dừng cửa lại là phải ấn mạnh vào chính những cảm biến để chiếc xe "nhận ra" có vật cản. Trước đó, vào tháng 4/2023, KIA đã triệu hồi tổng cộng 51.568 xe Carnival thuộc đời mới nhất của năm 2022 và năm 2023 để khắc phục lỗi này khi liên tiếp xảy ra những vụ kẹt tay được ghi nhận, thậm chí có trường hợp khách hàng đã bị gãy cánh tay do bị cửa kẹp. Theo báo cáo, có ít nhất 9 trường hợp khách hàng bị thương đã bị ghi nhận. Tuy nhiên, vụ kiện tập thể mới đây cáo buộc rằng lệnh triệu hồi của hãng xe Hàn Quốc là "không hiệu quả" khi chỉ đơn giản là cập nhật phần mềm khiến cửa đóng chậm hơn, đồng thời thêm chuông cảnh báo. Tuy vậy, việc sửa chữa không làm thay đổi lực cần thiết để kích hoạt cảm biến chống kẹp, khiến nguy cơ bị thương vẫn rất cao. Trong đơn kiện tập thể, những nguyên đơn còn cho rằng, họ sẽ không mua Carnival nếu biết về lỗi này hoặc chỉ trả ít tiền hơn để sở hữu chiếc xe. Các khách hàng cáo buộc KIA vi phạm chính sách bảo hành, gian lận, làm giàu bất chính và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng bang Maryland. Tại Việt Nam, mẫu MPV cỡ lớn KIA Carnival do THACO AUTO lắp ráp và phân phối. Tuy nhiên, chưa có trường hợp khách hàng nào tại Việt Nam phản ánh về việc cửa trượt trên xe bị lỗi dẫn đến chấn thương như các phiên bản tại thị trường Mỹ. Theo Carscoops