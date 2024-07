Hàng không Việt: Thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh, nội địa sụt giảm

Mạng đường bay quốc tế của các hãng bay Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn và mở rộng sang các thị trường khác nên có sự tăng trưởng tốt, trong khi đó thị trường nội địa sụt giảm do thiếu hụt máy bay.

Bên cạnh đó, các thị trường khác đều đã tiệm cận hoặc tăng trưởng nhẹ, đặc biệt với thị trường Australia và Ấn Độ đã có sự tăng trưởng mạnh.

Đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và khi bước vào giai đoạn nghỉ hè, các đường bay quốc tế đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt đều được các hãng hàng không khai thác với sản lượng và tần suất tăng cao.

Tổng thị trường hành khách trong sáu tháng đầu năm nay đạt hơn 37 triệu khách (tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không, sân bay đạt hơn 54 triệu khách (bằng 97% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, hành khách nội địa thông qua đạt hơn 34 triệu khách và hành khách quốc tế đạt hơn 20 triệu khách (tăng 38% cùng kỳ năm 2023). Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa về cơ bản được duy trì ở mức trên 80% và các đường bay quốc tế ở mức trên 70%.