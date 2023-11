Hàng không phục hồi, sao giá vé máy bay vẫn cao?

Tín hiệu khả quan

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng của Vietjet cho thấy, trong 9 tháng của năm 2023, hãng đạt doanh thu thuần hơn 43,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế của hãng vận chuyển tiếp tục tăng, 9 tháng đã chuyển hơn 5,9 triệu lượt khách quốc tế. Vietjet đã nâng số máy bay khai thác lên 103 chiếc.

Với thị trường quốc tế, Vietjet đã tập trung khai thác nhiều thị trường mới và tăng số đường bay, như mở 5 đường bay kết nối Việt Nam - Australia, các đường bay với Ấn Độ… hiện hãng này khai thác 80 đường bay quốc tế và 45 đường bay nội địa. Riêng trong quý 3/2023, khách quốc tế đang góp hơn 57% tổng doanh thu và 35% lượt khách của hãng.

Tương tự, Vietnam Airlines cũng công bố nhiều thông tin khả quan sau 9 tháng của năm nay. Riêng quý 3/2023, hãng này đạt doanh thu hơn 23,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ 8 liên tiếp doanh thu của hãng tăng, nhờ đó hãng đã có lãi gộp hơn 1,2 nghìn tỷ đồng trong quý. Lũy kế 9 tháng của năm nay, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hơn 68 nghìn tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước, lãi gộp hơn 4,1 nghìn tỷ đồng (trái ngược con số lỗ gần 1,8 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).