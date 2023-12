Hàng không lo ngại khách nội địa giảm mạnh trong năm tới

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 vừa diễn ra, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vận tải hàng không năm 2023 đã có sự hồi phục và tăng trưởng tích cực, như mạng đường bay quốc tế được phục hồi và mở rộng, hàng không nội địa phục hồi hoàn toàn và tăng trưởng so năm 2019, thị trường quốc tế dần hồi phục và sớm đạt mức 2019 trong năm 2024.

Năm nay, tổng lượng khách đi máy bay xấp xỉ 74 triệu khách tăng 34,5% so năm 2022, bằng 93,6% so năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 nhưng chỉ bằng 77% so với năm 2019.

Về mạng đường bay, ghi nhận sự phục hồi và từng bước mở rộng với đường bay quốc tế. Noài khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống, các hãng hàng không Việt Nam đã đẩy mạnh khai thác các đường bay mới. Điển hình như bay đến Ấn Độ với 920.000 hành khách, tăng gần 15 lần so với năm 2019; thị trường Úc với 913.000 hành khách, tăng 40% so với trước Covid-19.