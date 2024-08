Hàng chục trinh sát vây bắt nghi phạm giết người trốn trong rẫy cà phê

Khi Hoàng tới nơi, bà C. lấy xe máy ra về nên đối tượng chặn lại để nói chuyện rồi chửi bới. Thấy vậy, bà C. im lặng không nói chuyện với Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi cho một người khác.

Nóng giận, Hoàng, rút dao đâm bà C. nhưng lưỡi dao bị tụt ra khỏi cán. Sợ hãi, bà C. liền bỏ chạy, đối tượng đuổi theo, túm được nạn nhân và vật ngã ra đất. Đồng thời, Hoàng rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hoàng lập tức rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.