Hàng chục con lợn rừng chết bất thường trong Vườn Quốc gia Pù Mát

Ít nhất 21 cá thể lợn rừng được phát hiện tử vong trong Vườn quốc gia Pù Mát. Ngành chức năng không tìm thấy dấu hiệu tác động từ việc săn bắn trái phép của con người đối với số lợn rừng này. Sáng 9/12, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát (tại huyện Con Cuông, Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng của vườn đã phát hiện 21 cá thể lợn rừng chết chưa rõ nguyên nhân. Số lợn rừng này được phát hiện trong các cuộc tuần tra, bảo vệ rừng tháng 11 vừa qua của cán bộ đơn vị. Các cá thể lợn tử vong tập trung chủ yếu tại lâm phần quản lý của trạm Khe Choăng (thuộc địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông); trạm Khe Thơi, Tam Đình, Tam Hợp (thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An). Một cá thể lợn rừng được phát hiện tử vong trong Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Anh Tuấn). Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Pù Mát gửi các ngành chức năng huyện Con Cuông và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, các cá thể lợn rừng chết nằm dọc theo các khe suối, không có dấu hiệu tác động từ việc săn bắn trái phép của con người. Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, đây là lần đầu tiên ghi nhận lợn rừng hoang dã chết với số lượng lớn. Đơn vị này nghi ngờ có dịch bệnh đang phát tán trong quần thể lợn rừng hoang dã ở đây. "Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh (nếu có) từ các cá thể lợn rừng hoang dã cho các loài khác và vật nuôi ở các bản xung quanh Vườn quốc gia, chúng tôi đã báo cáo để các ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm, phòng chống dịch bệnh", ông Lê Anh Tuấn nói.