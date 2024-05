Han So Hee được săn đón trên đường tới Cannes 2024

Nữ diễn viên nhanh chóng chấm dứt chuyện tình với Ryu Jun Yeol, khẳng định phát ngôn đỗ vào đại học ở Pháp là sự thật.

Han So Hee nhận thư tay, quà từ fan ở sân bay. Video: Wow! Korea.

Tưởng chừng như scandal tình ái cản bước Han So Hee nhưng cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vẫn đăng tải hình ảnh chụp tạp chí, quảng cáo thời trang, ký hợp đồng người mẫu toàn cầu với Shark liên quan đến làm đẹp. Heavy Snow - bộ phim đề tài đồng tính của Han So Hee đóng cùng Han Hae In được ấn định thời gian lên sóng vào cuối năm 2024.