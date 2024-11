Hàn Quốc ra mắt Viện An toàn Trí tuệ nhân tạo

Viện An toàn Trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc chính thức ra mắt ngày 27/11 nhằm đối phó với những rủi ro khác nhau liên quan đến công nghệ này. Ông Kim Myuhng Joo, Giám đốc đầu tiên của Viện An toàn AI Hàn Quốc, phát biểu tại lễ ra mắt ngày 27/11. Ảnh: Yonhap Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, Viện An toàn AI ra đời sau khi lãnh đạo Hàn Quốc, Anh và 8 nước khác ra tuyên bố chung về thúc đẩy AI an toàn, sáng tạo và bao trùm tại Hội nghị Seoul AI hồi tháng 5. Viện đặt tại Pangyo, phía nam Seoul, dẫn đầu nghiên cứu về các rủi ro liên quan đến AI như lạm dụng, mất kiểm soát công nghệ, đồng thời đóng vai trò là trung tâm mạng của ngành công nghiệp, các học viện và viện nghiên cứu an toàn AI. Viện cũng sẽ tham gia vào mạng lưới các viện an toàn AI toàn cầu. Kim Myuhng Joo, Giáo sư Bảo mật thông tin Đại học Phụ nữ Seoul, được bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của viện. Tại lễ ra mắt, các công ty, trường đại học và viện nghiên cứu liên quan đến AI đã ký biên bản ghi nhớ để chung tay nghiên cứu, hoạch định chính sách và đánh giá an toàn AI. Tổng cộng có 24 pháp nhân, bao gồm các công ty công nghệ hàng đầu như Naver, KT và Kakao, cũng như các trường đại học như Đại học Quốc gia Seoul, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Hàn Quốc, là thành viên ban đầu của tổ chức. Hàn Quốc đã quyết định tham gia cùng Nhật Bản và Singapore để nghiên cứu về hiện tượng AI đưa ra các câu trả lời khác nhau cho cùng một câu hỏi trong các ngôn ngữ và bối cảnh văn hóa khác nhau, theo ông Kim. (Theo Yonhap)