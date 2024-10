Hàn Quốc 'nở mày nở mặt'

Sau thành tích ấn tượng của Lisa, Jennie và Rosé, Jisoo bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý vì không có động thái nào cho ra sản phẩm âm nhạc mới. Trên tài khoản mạng xã hội của công ty chị cả BlackBink, đông đảo cư dân mạng công kích người đẹp sinh năm 1995. Bộ 3 BlackPink chinh phục thế giới Tính đến 22/10, 3 trong số 4 thành viên BlackPink đã ra mắt sản phẩm âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo sau khi chấm dứt hợp đồng cá nhân với YG Entertainment.

Lisa là thành viên BlackPink hoạt động solo năng nổ nhất Trong đó, Lisa tích cực nhất khi liên tiếp tung ra 3 đĩa đơn là Rockstar (tháng 6), New Woman (tháng 8) và Moonlit Floor (tháng 10). Dù gây tranh cãi, tất cả đều trở thành hit, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc và trên thế giới. Em út BlackPink còn đi vào lịch sử khi được mời biểu diễn tại các sự kiện hàng đầu như Giải thưởng Video âm nhạc của MTV (MTV Video Music Awards - VMAs) 2024, lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival và Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Sau Lisa là Jennie với Mantra, ra mắt vào ngày 11/10. Đĩa đơn này giúp Jennie trở thành nghệ sĩ solo Kpop nữ duy nhất đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify, dù sau đó bị Rosé đuổi kịp và vượt mặt. Tương tự như Lisa, ca khúc mới của Jennie thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc và nhiều khu vực trên thế giới. Jennie cũng được mời đến biểu diễn tại chương trình trò chuyện đêm khuya nổi tiếng nước Mỹ Jimmy Kimmel Live! (ABC). Trước đó, vào tháng 4, cô cũng kết hợp với rapper Zico tạo ra bản hit Spot. Nổi bật nhất trong bộ ba là Rosé với đĩa đơn APT, phát hành ngày 18/10 với sự góp giọng của Bruno Mars. Dù sinh sau đẻ muộn nhất, APT nhanh chóng phá bỏ mọi kỷ lục mà 2 đồng nghiệp xác lập trước đó. Hiện, ca khúc lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify toàn cầu, Mỹ và hàng chục khu vực khác, đưa Rosé trở thành nghệ sĩ solo Kpop nữ làm được điều đó. Chỉ với 3 thành viên, BlackPink giúp ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc “nở mày, nở mặt” khi đầu tiên 3 nữ nghệ sĩ solo Kpop cùng lúc lọt vào top 15 bảng xếp hạng toàn cầu Spotify. Trong đó, APT hạng 1, Mantra hạng 9 và Moonlit Floor hạng 13 tính đến ngày 22/10. Dù có sự so sánh về chất lượng âm nhạc giữa 3 cô gái, khán giả không thể phủ nhận thành tích mà họ đạt được. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều bình luận công nhận nỗ lực của bộ 3: “Thật không thể tin được Rosé, Lisa và Jennie lại thành công đến vậy”, “Kể từ khi rời YG Entertainment, các cô gái rất tích cực trong âm nhạc và điều đáng kinh ngạc là họ đang làm tốt trên các bảng xếp hạng. Chắc chắn là một năm tuyệt vời cho Blinks”…

Rosé và Lisa đều đạt được thành tích ấn tượng trên thị trường nhạc số. Chị cả bị bỏ lại Tuy nhiên, giữa sự tỏa sáng của 3 người em, Jisoo bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý vì không có bước tiến nào trong sự nghiệp. Trong năm qua, chị cả BlackPink chỉ xuất hiện công khai trong các sự kiện thời trang như Tuần lễ Thời trang Paris với tư cách đại sứ thương hiệu Dior. Đây là hoạt động mà các thành viên khác cũng thực hiện, thậm chí tần suất nhiều hơn và gây tiếng vang hơn. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1995 tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, với các dự án chưa ra mắt là The Prophet: Omniscient Reader và Newtopia. Cô cũng được cho là đang cân nhắc tham gia loạt phim Monthly Boyfriend.

Jisoo im hơi lặng tiếng giữa thành công của những người em trong BlackPink Người hâm mộ thất vọng vì nữ thần tượng như người ngoài cuộc trong hành trình trở thành nghệ sĩ solo đẳng cấp quốc tế của 3 thành viên BlackPink còn lại. Ngoại trừ thời trang, những kế hoạch của Jisoo chỉ giới hạn ở Hàn Quốc và không liên quan đến âm nhạc. Trên Instagram của công ty quản lý Blissoo Company, nhiều bình luận phàn nàn về sự tụt hậu của Jisoo: “Rosé kết hợp với Bruno Mars. Lisa có 3 đĩa đơn, biểu diễn VMAs, Victoria’s Secret và nhiều màn trình diễn khác. Jennie có cả hit solo và hợp tác. Trong khi đó, Jisoo cập nhật tin tức thời tiết”, “Chúng tôi có rất nhiều bức xúc với Jisoo. Trước hết, bạn cần phải ký hợp đồng với một hãng đĩa phương Tây vì điều đó cần thiết cho việc chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế. Bạn không nên giới hạn bản thân ở Hàn Quốc vì bạn là nghệ sĩ toàn cầu. Bạn cần hợp tác với một nghệ sĩ lớn hơn bạn và có thể giúp bạn phát triển. Hãy ngừng chờ đợi, thay vào đó bắt tay vào việc đi. Hãy làm việc với những nhà sản xuất giỏi, đừng để người hâm mộ của bạn phải chán nản với âm nhạc bạn phát hành”, “Chúng tôi biết bạn là diễn viên nhưng đừng quên bạn cũng là thần tượng. Chúng tôi biết đến bạn với tư cách là một thần tượng trước khi là diễn viên. Hãy nghĩ đến người hâm mộ đang chờ đợi bạn. Không chỉ sản phẩm mới, bạn không hề cho chúng tôi một bản cover nào. Trong khi các thần tượng khác thực hiện thử thách nhảy, cover bài hát, bạn chưa bao giờ làm điều đó. Người hâm mộ bạn khao khát nội dung nhưng không biết chờ đợi đến bao giờ”, “Jisoo, nếu năm nay bạn không ra gì mới, bạn sẽ mất rất nhiều fan đấy. Ca khúc solo của bạn nên được phát hành chậm nhất là vào tháng 12. Sự chờ đợi trong mỏi mòn”, “Chúng tôi cần âm nhạc trước khi mọi người mất đi sự quan tâm. Không phải là thiếu bài hát, chúng tôi chỉ cần âm nhạc tốt phù hợp với chất giọng của bạn”... Bên cạnh những người thúc giục, không ít fan giữ thái độ ủng hộ thần tượng đến cùng. Họ tin Jisoo không bỏ rơi người hâm mộ và sẽ cho ra mắt những sản phẩm tốt nhất trong khả năng của cô. Trên thực tế, Jisoo không phải hoàn toàn bỏ qua âm nhạc. Vào giữa tháng 10, cô chia sẻ trên nền tảng tin nhắn Dear. U Bubble: “Cứ chờ đi, tôi cũng sẽ cho ra mắt một thứ khiến bạn vui vẻ và xứng đáng với thời gian chờ đợi của bạn. Danh sách phát nhạc của bạn sắp đầy ắp các bài hát rồi! Chúng tôi sắp có rất nhiều bài hát solo và chúng tôi cũng sẽ trở lại với tư cách là một nhóm nữa”.

Jisoo thông báo sẽ có sản phẩm âm nhạc solo nhưng chưa rõ thời điểm nào. Theo Tiền Phong